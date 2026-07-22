Vacanze in campeggio in Carinzia: il bello di stare a contatto con la natura

La Carinzia rappresenta una delle destinazioni europee per chi desidera vivere una vacanza in campeggio all’insegna della natura e della libertà. Situata nel sud dell’Austria, sul versante meridionale delle Alpi e a breve distanza dal confine italiano, questa regione offre un equilibrio tra montagne, laghi balneabili, boschi e vallate. La ricchezza paesaggistica della Carinzia, unita al clima mite e alle numerose giornate di sole, ha reso questa regione una delle mete del turismo open air.

Il campeggio permette di vivere un contatto autentico con il paese che si visita e in Carinzia significa risvegliarsi davanti a un lago alpino, ai piedi di una montagna o immersi nella tranquillità di un bosco. La Carinzia può vantare oltre cento campeggi con circa sedicimila piazzole attrezzate che offrono sistemazioni adatte a ogni esigenza, dalle aree per tende e camper fino a case mobili, chalet, appartamenti e strutture glamping, come il Lakeside Petzen Glamping sul lago Pirkdorfersee, il Seecamping Kleblach-Lind nella valle della Drava e il glamping resort alpino HOCHoben a Mallnitz.

Photo credit @ Franz Gerdl_KW_Camping Millstätter See

La qualità dell’offerta ricettiva rappresenta uno dei punti di forza della regione, con campeggi che negli ultimi anni hanno investito in servizi, aree wellness, piscine, ristoranti, spazi per le famiglie e sistemazioni immerse nel verde. Uno degli elementi che caratterizzano la Carinzia è la presenza di oltre mille laghi, molti dei quali balneabili, che durante l’estate raggiungono temperature spesso superiori ai venticinque gradi. Il lago Wörthersee rappresenta il simbolo della vacanza estiva in Carinzia. I campeggi situati lungo le sue rive consentono di raggiungere facilmente spiagge, porticcioli, percorsi ciclabili e sentieri panoramici, mentre la vicinanza a Klagenfurt permette di alternare momenti nella natura a visite culturali e gastronomiche.

Chi desidera una vacanza più tranquilla può scegliere il lago Ossiacher See, dove numerosi campeggi sorgono direttamente sulle rive del lago e mettono a disposizione spiagge, pontili, scuole di vela e noleggio di canoe, kayak e tavole da stand up paddle. Tra i campeggi si segnalano l’Ideal Camping Lampele, il Wellness Seecamping Parth e il Ferienpark EuroParcs Ossiacher See.

Un’altra meta è il Faaker See, caratterizzato dal colore smeraldo delle sue acque. I campeggi affacciati sul lago consentono escursioni in canoa, passeggiate panoramiche e attività sportive.

Il Weissensee, situato a oltre novecento metri di altitudine e inserito in un parco naturale protetto, offre un contesto di tranquillità, da godersi al Camping Knaller.

Anche il Millstätter See ospita campeggi che costituiscono il punto di partenza per passeggiate, itinerari gastronomici, escursioni e visite ai borghi che si affacciano sul lago. Si segnalano il Seecamping Mössler, il Camping Brunner am See e il Falkencamp Döbriach.

Oltre ai laghi, la Carinzia offre una rete di fiumi ideale per le attività outdoor. La Drava attraversa gran parte del territorio ed è adatta per canoa, kayak, rafting leggero e stand up paddle, oltre a essere affiancata dalla pista ciclabile Drauradweg. Numerosi campeggi sorgono lungo le sue rive, come il Camping am Waldbad in Dellach im Drautal e il Camping Berggruss.

Anche le famiglie trovano la Carinzia una destinazione adatta al campeggio. Molte strutture mettono a disposizione aree giochi, piscine, miniclub e attività sportive. Tra i campeggi per famiglie si segnalano il Terrassen Camping sul lago Ossiacher See e il Camping Breznik sul lago Turnersee. Il Camping am Waldbad e il Camping Alpenfreude dispongono inoltre di strutture dedicate ai bambini.

Un ulteriore elemento di interesse è la facilità con cui è possibile raggiungere la regione dall’Italia. Da Venezia, Udine, Trieste o Bologna il viaggio richiede poche ore di automobile. Da Roma, inoltre, è stato di recente (giugno 2026) attivato un nuovo volo, ogni giovedì e domenica, che in 1 ora e 40 minuti porta a Klagenfurt.

Una volta arrivati, gli spostamenti risultano semplici grazie alla rete stradale e ai collegamenti che consentono di visitare facilmente laghi, città come Klagenfurt e Villach, parchi naturali, castelli e località alpine.