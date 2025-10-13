Ente Turismo Thailandese conferisce il Premio Corrado Ruggeri

Si è tenuta nei Giardini di Villa Celimontana di Roma, durante il Festival della Letteratura di Viaggio, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Corrado Ruggeri, istituito dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese (TAT) per celebrare la memoria e l’eredità culturale di uno dei più amati giornalisti e scrittori di viaggio italiani, profondo conoscitore della Thailandia.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare il racconto del viaggio come esperienza di incontro, scoperta e dialogo tra i popoli.

A vincere è stato Cleto Corposanto, con l’articolo ‘A Chiang Mai dove si viene per assorbire’, pubblicato sul Quotidiano del Sud. Il Premio ‘Friend of Thailand’ è stato invece conferito a Tommaso Teruzzi, cameraman di Marcopolo TV, per il contributo alla promozione autentica e appassionata del paese attraverso le immagini e i racconti televisivi.

Durante l’incontro, introdotto da Sandro Botticelli, Marketing Manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, oltre ai vincitori è intervenuto anche Piergiorgio Pirrone, fotografo, in un dialogo dedicato al senso del viaggio e alla figura di Ruggeri come testimone di curiosità e rispetto verso il mondo.

Il Premio Corrado Ruggeri diventerà un appuntamento annuale dedicato a tutti coloro che, attraverso la scrittura, la fotografia o il video, riescono a trasmettere lo spirito del viaggio come forma di conoscenza e di apertura.