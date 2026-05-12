A Londra il primo museo ufficiale dei Beatles fra ricordi e cimeli

Il luogo a Londra dove i Beatles si esibirono per l’ultima volta dal vivo nel 1969 sta per diventare il primo museo ufficiale della band britannica. L’annuncio che i fan di tutto il mondo attendevano è arrivato da Paul McCartney e Ringo Starr: la sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, un edificio storico tutelato, base del gruppo tra il 1968 e il 1972. L’apertura è prevista per il 2027.

Ogni angolo della mansion georgiana è contrassegnato da momenti unici di un’epopea rock: nel piano interrato fu registrato l’ultimo album dei Beatles, ‘Let It Be’, e sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo con John Lennon e George Harrison, un 30 gennaio di 57 anni fa.

“I turisti vengono in Inghilterra e possono andare ad Abbey Road, ma non possono entrare”, ha detto McCartney alla Bbc, riferendosi agli studi resi celebri dall’album Abbey Road del 1969, la cui copertina con la foto dei Fab Four sulle strisce pedonali è diventata iconica. “Ho quindi trovato formidabile” l’idea di aprire questo museo, ha aggiunto McCartney, dicendosi “impaziente” di vedere il progetto realizzato. E ancora: “È stata un’esperienza incredibile tornare di recente al 3 di Savile Row e visitare quei luoghi. Queste mura custodiscono tanti ricordi preziosi, per non parlare del tetto”.

Nel museo chiamato ‘The Beatles at 3 Savile Row’ e distribuito su sette livelli, i fan potranno accedere ad archivi inediti, mostre temporanee e un negozio di prodotti ufficiali della Apple Corps, la società della band. Sarà inoltre possibile visitare una ricostruzione dello studio di registrazione e salire in cima al celebre tetto, con la sua vista sulla capitale britannica.

McCartney e Starr, rispettivamente 83 e 85 anni, oltre a promuovere il nuovo museo, sono nel pieno di una produzione musicale che non conosce pause. Il 22esimo album di Ringo, ‘Long Long Road’, è uscito il mese scorso e ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche di musica country. Il nuovo album di Paul, ‘The Boys of Dungeon Lane’, è atteso per il 29 maggio maggio. Intanto è uscito l’8 maggio il secondo singolo estratto dall’album, Home to Us, primo duetto in assoluto tra McCartney e Starr.