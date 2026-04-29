Bangkok: turismo e crescita rallenteranno per guerra in Iran

Il ministero delle Finanze della Thailandia ha dichiarato che quest’anno prevede una crescita del Pil del Paese attorno all’1,6%, un rallentamento dunque rispetto alla crescita del 2,4% del 2025, e una riduzione dei turisti di circa due milioni rispetto alle stime precedenti, attestandosi a circa 33,5 milioni di turisti stranieri.

Secondo le autorità thailandesi, anche il numero di turisti provenienti dall’Europa e dal Medio Oriente è diminuito a causa della guerra in Medio Oriente, iniziata due mesi fa, che ha fatto aumentare i prezzi del carburante.