Barche d’Epoca, torna a Monte Carlo la biennale Monaco Classic Week

Attese oltre 120 imbarcazioni d’epoca e classiche a vela e a motore dal 10 al 13 settembre 2025 a Monte Carlo in occasione della diciassettesima edizione della Monaco Classic Week-La Belle Classe, l’evento nato nel 1994 organizzato ogni due anni dallo Yacht Club de Monaco.

Si tratta del più importante raduno di questo genere al mondo, che riunisce in un unico porto la flotta di scafi che hanno fatto la storia della nautica e della motonautica. Qui convergeranno barche di numerose nazionalità, varate a partire da fine Ottocento e progettate dai più grandi architetti navali. Saranno presenti 60 vele d’epoca, altrettanti i runabout e motoscafi compresa una flotta di Riva, una quindicina i motoryacht fino a 80 metri di lunghezza e una dozzina i Dinghy 12’, l’ex deriva olimpica nata in Inghilterra. L’accesso alle banchine e al Villaggio espositori (pittori, fotografi, artigiani, Boutique ufficiale YCM) sarà libero per tutti a partire da mercoledì 10 settembre e fino a sabato 13 settembre, dalle ore 10 alle ore 19.

Alla Monaco Classic Week verranno festeggiati i 30 anni di appartenenza di Tuiga allo Yacht Club de Monaco. La barca, lunga circa 28 metri, è stata varata nel 1909 ed è uno dei quattro ‘15 Metri Stazza Internazionale’ ancora naviganti al mondo. Dal 2023 un altro yacht è entrato a fare parte della flotta reale: Argynne III, sloop bermudiano lungo quasi 14 metri, varato nel 1955 dal cantiere Bonnin su progetto di Eugène Cornu. Presente anche Manitou (1937), l’ex Casa Bianca Galleggiante così definita perché impiegata dal presidente John F. Kennedy, insieme a numerose ultracentenarie tra le quali Black Swan (1899), Kismet (1898), la goletta aurica Mariette (1915), Lulu (1897), Barbara (1923), Viola (1908), Chips (1913) e le piccole Greylag del 1932 e Brynhilde del 1958.

Una quindicina i motoryachts, costruiti tra il 1906 e il 1974, con in testa la steam-ship Delphine del 1921, lunga 79 metri, seguita in ordine di grandezza dal 45 metri Kalizma, varato in Scozia nel 1906 su progetto di G. L. Watson. Questo yacht venne donato nel 1967 dall’attore americano Richard Burton a sua moglie Elizabeth Taylor dopo la vittoria dell’Oscar. Oggi lo yacht, definito l’Orient Express dei mari, viene adibito a charter e può accogliere fino a 10 ospiti per crociere da sogno. A Montecarlo non mancherà una flotta di oltre 50 barche a motore che comprende motoscafi, runabout, vaporine e canots automobiles.

Le barche partecipanti verranno giudicate da una giuria presieduta da Sir Robin Knox-Johnston, primo uomo a circumnavigare il globo senza scalo tra il 1968 e il 1969, della quale farà parte anche l’architetto e scrittore milanese Piero Maria Gibellini, massimo esperto di Carlo Riva. Verrà assegnato il prestigioso La Belle Classe Restoration Prize, mentre un’altra commissione presieduta da Allegra Gucci valuterà l’etichetta, lo stile e il rispetto dell’Art de Vivre la Mer per l’assegnazione del Concorso di Eleganza. Non mancherà la Chefs Competition, che consentirà agli equipaggi di aggiudicarsi il titolo dopo avere preparato a bordo piatti con ingredienti misteriosi consegnati in una scatola.