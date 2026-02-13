Bruxelles brilla di luce nel weekend di San Valentino

Bruxelles si conferma eclettica e aperta a tutti anche nel weekend di San Valentino, animato da Bright Brussels, festival delle opere d’arte luminose, tra gli eventi più attesi dell’anno.

Fino al 15 febbraio le strade, le piazze e i palazzi storici di Bruxelles si accendono di riflessi e geometrie colorate, per un totale di 20 installazioni, realizzate da creativi belgi e internazionali, distribuite lungo due percorsi, uno nel centro storico e uno nel Quartiere Reale.

Tra le opere più evocative spicca Floating Constellation di Michaël Verlinden, in arte Vision Nocturne, ospitata nelle centralissime Gallerie Reali Saint-Hubert: una costellazione di cubi luminosi sospesi disegna una struttura quasi impalpabile, che muta al variare dello sguardo e invita a rallentare per coglierne riflessi e geometrie. Il risultato è un ambiente dinamico, dove la luce sembra costruire e dissolvere lo spazio in tempo reale.

­Nel verde del Parc de Bruxelles, Flowers in Motion di Peter Grotz sorprende con una coreografia luminosa di grande impatto: le corolle di fiori monumentali si aprono e si chiudono seguendo il suono della musica, dando vita a un balletto onirico che cattura l’attenzione di adulti e bambini. Un’opera pensata per stupire e, al tempo stesso, per trasformare una semplice passeggiata serale in un momento di autentica contemplazione.

La facciata del Teatro de La Monnaie diventa invece protagonista di Inner Voices, installazione audiovisiva firmata da Antoine De Schuyter che restituisce l’anima dell’iconico teatro attraverso suoni e immagini provenienti dai suoi spazi interni. Un omaggio alla storia dell’edificio e alla memoria delle opere che ha ospitato, in grado di offrire al pubblico una prospettiva inedita su uno dei simboli culturali della città.

Non meno coinvolgente è Luminiscence, allestita nella Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, dove proiezioni monumentali e musica dal vivo accompagnano gli spettatori in un viaggio che attraversa otto secoli di storia. La pietra si anima, i dettagli architettonici emergono con nuova intensità e il monumento si trasforma in un racconto visivo che unisce passato e presente.

­“Bright Brussels è un’esperienza immersiva dedicata alla forza della luce, che diventa linguaggio artistico e strumento di scoperta urbana. Quest’anno, in occasione della decima edizione, il festival è ancora più inclusivo e prevede un programma di attività pensato per intercettare un ampio pubblico, con un villaggio dedicato alle proposte enogastronomiche, il Bright Brussels Food, e le attività speciali del Bright Brussels Kids, per i più piccoli”, ha dettoo Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles.