GB e Cina, accordo su viaggi senza visto per cittadini britannici

30 Gennaio 2026, 12:31

I cittadini britannici potranno viaggiare in Cina senza necessità di un visto per una permanenza fino a 30 giorni. Lo ha annunciato Downing Street dopo l’incontro tra il premier Keir Starmer, in visita a Pechino, e il presidente Xi Jinping.

La misura allinea il Regno Unito a quasi 50 altri Paesi, tra cui Italia, Francia e Spagna, che già beneficiano dell’esenzione concessa dalle autorità cinesi per rilanciare il turismo e gli scambi commerciali. Per le imprese britanniche, la fine dell’obbligo di visto per i viaggi d’affari brevi elimina una barriera burocratica considerata critica per la crescita degli investimenti nel mercato asiatico.

cinagran bretagnaviaggi senza visto Esteri
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati