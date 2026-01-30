GB e Cina, accordo su viaggi senza visto per cittadini britannici
30 Gennaio 2026, 12:31
I cittadini britannici potranno viaggiare in Cina senza necessità di un visto per una permanenza fino a 30 giorni. Lo ha annunciato Downing Street dopo l’incontro tra il premier Keir Starmer, in visita a Pechino, e il presidente Xi Jinping.
La misura allinea il Regno Unito a quasi 50 altri Paesi, tra cui Italia, Francia e Spagna, che già beneficiano dell’esenzione concessa dalle autorità cinesi per rilanciare il turismo e gli scambi commerciali. Per le imprese britanniche, la fine dell’obbligo di visto per i viaggi d’affari brevi elimina una barriera burocratica considerata critica per la crescita degli investimenti nel mercato asiatico.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social