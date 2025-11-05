L’Arabia Saudita protagonista al WTM di Londra

L’Arabia Saudita presenta al World Travel Market un calendario straordinario di eventi e intrattenimento di livello mondiale, mettendo in luce le sue mete d’eccellenza: dall’incontaminato Mar Rosso saudita alle meraviglie millenarie di AlUla, fino all’energia vibrante delle città di Riyadh e Jeddah.

Dopo un anno da record, con quasi 116 milioni di visitatori e una spesa turistica di 75 miliardi di dollari, STA si presenta al WTM con l’obiettivo di rafforzare le partnership internazionali e creare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo.

All’interno di ‘Saudi Land’, i visitatori hanno potuto scoprire l’Unreal Calendar dell’Arabia Saudita — un calendario annuale di eventi di livello mondiale che comprende Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, le Supercoppe italiana e spagnola, e il WWE Royal Rumble — presentato attraverso una campagna immersiva con protagonista Cristiano Ronaldo. Il padiglione ha inoltre messo in risalto le destinazioni simbolo del Regno — dalla maestosità antica di AlUla e le acque incontaminate del Mar Rosso saudita, al vibrante patrimonio culturale di Jeddah e alla modernità di Riyadh — insieme alle nuove esperienze di lusso come le aperture di Shura Island e il lancio di Six Flags Qiddiya City, a conferma dell’impegno dell’Arabia Saudita verso innovazione, eccellenza e ospitalità di livello mondiale.

In collaborazione con partner provenienti da tutto l’ecosistema turistico, l’Arabia Saudita continua a creare nuove opportunità di business e investimento, consolidando la propria posizione come destinazione di riferimento per l’industria turistica globale.

“Al WTM di quest’anno siamo presenti con 71 partner e oltre 500 incontri con leader del settore, per rafforzare le collaborazioni, esplorare nuove opportunità e costruire insieme la prossima fase di successo del turismo saudita – ha detto Abdullah Alhagbani, Chief Partnerships and Regulatory Affairs Officer della Saudi Tourism Authority – Nel 2024, il nostro calendario ha incluso oltre 1.000 eventi, e quest’anno daremo ulteriore impulso a questo slancio con il nostro Unreal Calendar. Le nostre destinazioni simbolo — da Riyadh e Jeddah ad AlUla e al Mar Rosso — offrono opportunità uniche di collaborazione, innovazione e crescita condivisa. Con ingenti investimenti in infrastrutture e al potenziamento dei collegamenti aerei, l’Arabia Saudita si sta affermando come una destinazione accessibile tutto l’anno, sia per i visitatori che per i partner”.