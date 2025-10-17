Natura e paesaggi protagonisti del Gran Canaria Walking Festival

Gran Canaria conferma la sua vocazione come destinazione di riferimento per il turismo attivo e sostenibile con una nuova edizione del Gran Canaria Walking Festival, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025.

Organizzato da Gran Canaria Natural & Active con il patrocinio ufficiale del Cabildo di Gran Canaria attraverso Turismo de Gran Canaria, il festival internazionale di trekking giunge alla sua XIV edizione con un programma completamente rinnovato e pensato per valorizzare i paesaggi più autentici e i contrasti naturali dell’isola.

Il Gran Canaria Walking Festival 2025 attraverserà alcuni degli scenari più spettacolari dell’isola, con itinerari che si snoderanno nei comuni di Artenara, Teror, Santa María de Guía e San Bartolomé de Tirajana. Dalle pinete dell’interno ai panorami vulcanici, dalle valli fertili ai borghi sospesi nel tempo, ogni percorso rivelerà la sorprendente diversità ambientale e paesaggistica che caratterizza l’isola, definita spesso come un ‘continente in miniatura’.

Tra gli itinerari proposti, spicca “Artenara tra pinete e storia”, un cammino che unisce natura e memoria, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con l’essenza rurale di Gran Canaria.

Tradizioni, gusto e sostenibilità

Oltre all’esperienza escursionistica, il festival valorizza anche la gastronomia locale e i prodotti artigianali, con soste dedicate alla degustazione di specialità tipiche e pranzi leggeri in luoghi simbolo come la Finca Canarias Aloe Vera di Fataga.

Un modo per raccontare il legame profondo tra territorio, cultura e tradizione culinaria, elementi che arricchiscono ogni esperienza outdoor sull’isola.

Gran Canaria, destinazione d’eccellenza per il turismo attivo

Con un clima primaverile tutto l’anno, un’ampia rete di sentieri tracciati e una grande varietà di ecosistemi, Gran Canaria si posiziona tra le destinazioni europee più apprezzate per il turismo attivo e rigenerativo.

Dalle escursioni costiere alle rotte montane, fino alle esperienze di canyoning e cicloturismo, l’isola offre un ventaglio di attività che coniugano natura, benessere e scoperta culturale.

L’organizzatore del festival, Gran Canaria Natural & Active, è un’associazione impegnata nella promozione del turismo sostenibile e delle strutture ricettive rurali dell’isola. Attraverso iniziative come il Walking Festival, contribuisce a rafforzare la reputazione di Gran Canaria come destinazione outdoor di alto livello, promuovendo anche la sua gastronomia, il patrimonio archeologico e le radici etnografiche.