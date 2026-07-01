Tourism Malaysia lancia Citrawarna 2026 per stimolare i flussi turistici

La valorizzazione del patrimonio immateriale e dei grandi eventi urbani si conferma un pilastro centrale nelle strategie di promozione turistica dei paesi del Sud-Est asiatico per intercettare i flussi internazionali a lungo raggio. In quest’ottica, Tourism Malaysia, in collaborazione con il partner industriale Yes Travel & Holidays Sdn. Bhd. e con il supporto delle istituzioni di Kuala Lumpur, ha annunciato il ritorno di Citrawarna 2026 – Colours of Malaysia.

La manifestazione, che si svolgerà dal 24 al 26 luglio nella storica Merdeka Square della capitale, si inserisce nel quadro strategico della campagna macro-territoriale Visit Malaysia 2026, configurandosi come uno dei principali catalizzatori di domanda per il segmento del turismo culturale.

L’evento, nato nel 1999 e focalizzato sul tema “The Rhythm. The Soul. The Nation.”, punta a riorganizzare la ricettività urbana e l’offerta d’intrattenimento della capitale attorno a quattro macro-aree commerciali ed esperienziali: la Colours of Parade (la tradizionale sfilata coreografica programmata per il 25 luglio), il distretto gastronomico Colours of Flavour per la promozione del turismo culinario, e le sezioni dedicate all’artigianato e alle arti performative Colours of Culture e Colours of Art. Per gli operatori del trade e i tour operator specializzati sulla destinazione, la gratuità dell’evento e la centralità della venue rappresentano una leva di vendita per la strutturazione di pacchetti di viaggio combinati durante la stagione estiva.