Abi lancia 3^ edizione di ‘è cultura!’: dall’11 al 18 ottobre iniziative in tutta Italia

L’Associazione bancaria italiana (Abi) lancia la 3^ edizione di ‘è cultura!’ in collaborazione con Acri, l’associazione delle fondazioni bancarie dall’11 al 18 ottobre. Il festival propone iniziative aperte a tutti sull’intero territorio nazionale, mettendo al centro del dibattito “la cultura e la creatività per lo sviluppo, l’inclusione e l’innovazione”, il tutto con la collaborazione attiva delle banche, delle fondazioni e della Banca d’Italia, insieme ad AbiServizi e Feduf, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio.

Tra le iniziative proposte spiccano le visite guidate presso la sua sede di Palazzo Altieri a Roma, previste sabato 11 e sabato 18 ottobre e l’appuntamento in programma il 14 ottobre con ‘GenZ & Alpha, la cultura che non ti aspetti’, evento dedicato ai giovani e al mondo della cultura. In programma il 17 ottobre anche un concerto di musica barocca in occasione del 4/o centenario dalla nascita del pittore Carlo Maratti.

A Milano invece Banco Bpm presenta la mostra ‘Incanto e Poesia’, dedicata a René Paresce, il concerto ‘Accordi Disaccordi’ e gfli incontri ‘Strane Coppie’ e ‘A 40 anni dalle Lezioni Americane’. In programma anche esposizioni permanenti come quella dedicata a ‘Le Forme dell’Amore’.

Il Festival si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, del ministero del Turismo, dell’Associazione nazionale comuni Italiani (Anci), dell’Associazione dimore storiche italiane, dell’Accademia di Belle Arti di Roma e del Touring Club Italiano.