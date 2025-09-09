Comuni Fioriti d’Italia 2025: la nuova frontiera del turismo outdoor

Decine di Comuni da tutta Italia si ritroveranno a Soverzene, piccolo borgo bellunese, per il Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2025, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. Questi Comuni saranno premiati per le loro fioriture più spettacolari e attrattive, dal municipio alla struttura alberghiera, dal progetto innovativo di turismo outdoor, alla casa privata fino alle scuole rese più colorate e gioiose.

Tra i momenti più spettacolari, i maestri di InfiorItalia realizzeranno uno straordinario bozzetto floreale, trasformando un angolo di Soverzene in un meraviglioso quadro fiorito. Il soggetto, ancora segreto, celebrerà l’amore e la cura verso i fiori, simbolo di identità e bellezza dei piccoli Comuni italiani, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica.

Il Meeting ospiterà relatori come Emilio Casalini, giornalista, autore e conduttore di Generazione Bellezza, il prof. Giovanni Barberi Squarotti e il dott. Gianluca Burchi del CREA-Pescia.

Il ruolo del verde come strumento di sviluppo territoriale, attrattività turistica e identità locale, oltre che come protagonista di alcune straordinarie pagine di letteratura, saranno i temi trattati durante gli interventi in programma nel pomeriggio di sabato 13 settembre. A dare il via ai lavori, alle 15, saranno il suono di un caratteristico corno in legno intagliato e le voci della Scuola di canto di Longarone.

Il programma prevede inoltre:

inaugurazione di installazioni floreali e creative realizzate da Comuni e scuole del territorio;

laboratori verdi e sostenibili per bambini e famiglie;

talk e workshop su progettazione condivisa, innovazione verde e inclusione sociale;

cerimonia di premiazione dei Comuni Fioriti, con 11 targhe di merito e numerosi premi alle scuole più attive nel progetto.

Sergio Ferraro, Presidente di Asproflor, dichiara: “Decine di Comuni italiani presenteranno la loro esperienza, diventando esempi concreti di come il verde pubblico possa elevarsi a elemento centrale del turismo e dell’identità locale”.

Per informazioni sul programma dettagliato e modalità di partecipazione: www.asproflor.it