Extralberghiero protagonista al Vivere di Turismo Festival

Torna Vivere di Turismo Festival, l’appuntamento nazionale dedicato all’accoglienza extralberghiera e alla cultura dell’ospitalità, in programma mercoledì 19 e giovedì 20 novembre al Palacongressi di Rimini.

Con il tema “Cittadini ospitali, un nuovo modo di abitare il turismo, un nuovo modo di abitare il mondo”, l’edizione 2025 invita a riflettere sul ruolo del cittadino che, accogliendo l’ospite, sceglie di far parte del luogo, di custodirlo e raccontarlo, contribuendo alla sua crescita economica, sociale e culturale.

Due giornate intense, dedicate a chi vive di ospitalità ogni giorno – host, operatori, associazioni, amministrazioni – ma anche a chi crede che il turismo debba essere la chiave per il futuro delle comunità locali.

Unica federazione e partner unitaria dell’extralberghiero, FARE partecipa alle terza edizione del festival riminese per raccontare un nuovo turismo d’accoglienza. “Essere presenti al Vivere di Turismo Festival significa portare la voce unitaria di un comparto che ogni giorno contribuisce, con lavoro e passione, a tenere vivi i territori. L’extralberghiero è una componente essenziale del turismo italiano, perchè crea valore diffuso, rigenera comunità, custodisce identità. Accogliere è un atto di cittadinanza, come ha ricordato il fondatore del Festival Danilo Beltrante. Come Federazione FARE, crediamo in un modello di turismo fondato sulla collaborazione costante tra istituzioni, operatori e cittadini. Solo costruendo fiducia reciproca possiamo superare dualismi divisori e contrapposizioni sterili e lavorare insieme per un turismo più sostenibile e consapevole. È questo il messaggio che porteremo a Rimini: il turismo non è un problema da risolvere, ma una risorsa da condividere”, si legge n una nota della Federazione FARE.

Con il suo stand istituzionale e 3 postazioni dedicate alle delegazioni nelle macroaree, FARE garantisce la copertura geografica dell’intero territorio italiano. La Federazione rappresenterà le diverse anime dell’Italia dell’accoglienza extralberghiera, dal mare ai borghi, dalle città d’arte ai territori rurali, lanciando il primo contest nazionale “Il nostro motto, un unico battito” che raccoglierà le associazioni confederate in una grande e gioiosa sfida di grafiche e citazioni sul tema.

Gli interventi della Federazione FARE:

Mercoledì 19 novembre, ore 14:30, Main Hall – Oltre l’overtourism: insieme per un turismo armonioso e responsabile

Mercoledì 19 novembre, ore 17, sala Impact – Dal conflitto alla collaborazione: come ricostruire fiducia tra istituzioni e operatori.