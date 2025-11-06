Mattarella visita la mostra per i 120 anni di FS

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025. Dall’Unità nazionale alle sfide del futuro”, allestita al Vittoriano in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’esposizione, promossa e organizzata da Vive – Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo FS Italiane, sarà aperta al pubblico da domani, venerdì 7 novembre, e fino all’11 gennaio, nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato, avvenuta nel 1905, in epoca giolittiana. Da allora le Ferrovie dello Stato hanno accompagnato ogni fase della storia italiana: dalle guerre mondiali alla ricostruzione, dal boom economico alla globalizzazione, fino alle sfide di oggi, tra tecnologia e sostenibilità. La mostra racconta il mondo delle ferrovie da prospettive diverse, intrecciate tra loro. Grafica, documenti, immagini e opere d’arte dialogano in modo dinamico, restituendo al pubblico un racconto vivo e coinvolgente del viaggio in treno e della storia del nostro Paese.

Il Capo dello Stato- è stato accompagnato lungo il percorso espositivo da Tommaso Tanzilli, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, AD e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane e da Edith Gabrielli, direttrice dell’Istituto VIVE e curatrice della mostra.