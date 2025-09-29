Sagrada Família celebra centenario morte Gaudí con un ricco palinsesto di eventi

La Sagrada Família lo stato attuale dei lavori del Tempio e le prossime fasi della sua costruzione, che si concentreranno sul completamento della torre di Gesù Cristo e della Cappella dell’Assunzione. A pochi mesi dal centenario della morte di Antoni Gaudí, la Sagrada Família annuncia i principali eventi che organizzerà per celebrare l’occasione, quale parte del piano congiunto promosso dal Consiglio Gaudí.

Gli eventi avranno inizio il 14 ottobre 2025 con l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneu Universitari Sant Pacià e una messa solenne seguita da una lezione inaugurale del dottor Jordi Faulí, Capo Architetto della Sagrada Família. Inoltre, il 30 novembre, sarà illuminata la torre di Barnaba, l’unica ad essere stata completata quando Gaudí era ancora in vita e sarà letto un manifesto. Nel mese di marzo 2026, in occasione della festa di San Giuseppe, si terrà un concerto speciale nella navata centrale della Sagrada Família con la partecipazione dell’Orfeó Català (Società Corale Catalana), per festeggiare l’anniversario della posa della prima pietra del Tempio. Seguirà una messa solenne dedicata a San Giuseppe. Ulteriori momenti significativi includono la messa in commemorazione dell’anniversario della morte di Gaudí, prevista per il 10 giugno e l’inaugurazione della torre di Gesù Cristo, per la quale saranno fornite ulteriori informazioni nei prossimi mesi, nel corso di una specifica conferenza stampa. Le celebrazioni della Sagrada Família si concluderanno con uno sguardo al futuro e alla sua eredità, attraverso l’illuminazione della facciata della Natività. Infine, gli eventi in programma prevedono il Congresso Mondiale degli Architetti, la presentazione delle squadre del Tour de France e diverse mostre in città per approfondire la storia e il significato della Sagrada Família.

Inoltre, è stato illustrato lo stato dei lavori, sottolineando come uno dei traguardi più significativi di questa fase finale della costruzione della Sagrada Família sia il completamento della torre di Gesù Cristo. Attualmente sono in corso le operazioni di assemblaggio delle imponenti sezioni che costituiranno la croce. Finora, è stata realizzata la parte inferiore, che sarà posizionata nelle prossime settimane, insieme al primo dei quattro bracci. La preparazione di ciascuna sezione include l’installazione dei vetri decorativi e di altri dettagli, direttamente in loco a 54 metri di altezza.

Proseguono inoltre i lavori sulle facciate della Cappella dell’Assunzione, così come la realizzazione delle sculture per la Cappella stessa, affidata ai tre artisti scelti nel processo di selezione: Mercè Riba, Béatrice Bizot e Teresa Riba. Dal mese di giugno è iniziata la costruzione verticale della facciata della Gloria, che sarà l’ingresso principale della Sagrada Família.

Tutti gli eventi e le informazioni qui: https://sagradafamilia2026.org/