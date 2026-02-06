L’ospitalità ultra lusso di Sirreti Residences arriva in Italia

Debutta sul mercato italiano Sirreti Residences, un nuovo e raffinato servizio di alloggi di lusso ultra-esclusivi progettato per viaggiatori molto esigenti che desiderano vivere esperienze di soggiorno private, riservate e di altissimo livello.

Sirreti Residences non è un hotel tradizionale né una piattaforma di prenotazione convenzionale: si tratta di una collezione curata di proprietà di prestigio — ville storiche, palazzi di rappresentanza e residenze esclusive — disponibili per affitti a breve e medio termine, pensati per vacanze private, soggiorni riservati e permanenze di alto profilo.

Le residenze Sirreti non sono pubblicate sui classici portali di prenotazione: l’accesso è selettivo e spesso su invito o segnalazione preferenziale, a garanzia di un’esperienza realmente esclusiva. Ogni proprietà, oltre ad avere caratteristiche uniche in sé, è completamente servita e gestita secondo standard personalizzati di ospitalità ultra-lusso, con un’attenzione meticolosa ai dettagli, al comfort e alla sicurezza.

A distinguere Sirreti Residences è anche il suo team di ospitalità con esperienza internazionale, composto da professionisti del servizio e maggiordomi abituati a gestire ospiti di alto profilo, famiglie internazionali, VIP e clientela ultra-benestante. In questo modello di ospitalità, discrezione e privacy non sono facoltativi, ma elementi centrali dell’esperienza.

Il marchio è gestito da Sirreti Residences Marketing Ltd, società con sede nel Regno Unito, e fa parte dell’ecosistema più ampio di Sirreti Group, che comprende reti, studi di settore e servizi dedicati al mercato degli affitti di lusso e dell’ospitalità premium.

Con Sirreti Residences, il concetto di soggiorno di lusso si sposta oltre i modelli tradizionali: non più semplici strutture ricettive, ma residenze private su misura, pensate per chi cerca il massimo livello di comfort, riservatezza e personalizzazione, in alcune delle location più suggestive e prestigiose.

Sirreti Residences si propone così come un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità ultra-esclusiva in Italia, dove lusso, privacy e servizio d’eccellenza si incontrano in un’esperienza costruita intorno all’ospite.