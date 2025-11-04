1500 adv coinvolte nel roadshow di Veratour

Considerato l’appuntamento più importante per consolidare la partnership con le agenzie VeraStore, i Roadshow Veratour 2025 — avviati lo scorso 7 ottobre con la prima tappa di Bergamo e tuttora in corso — stanno registrando adesioni record da parte degli agenti di viaggio. L’iniziativa prevede circa 20 incontri su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo complessivamente oltre

1.500 agenzie VeraStore in un percorso di formazione, confronto e condivisione.

Quest’anno il tradizionale “giro d’Italia” si è arricchito di un fuori programma: una tappa a Rodi, nel

villaggio Veraclub Pegasos Deluxe Village, apprezzatissima new entry del catalogo Veratour 2025, con

annessa visita in quello che presto sarà il secondo Veraclub sull’isola: lo straordinario Afandou Bay Village,

novità assoluta per l’estate 2026. I roadshow continueranno anche all’inizio del 2026 con gli appuntamenti di Napoli e Bari.

“Il percorso con le Agenzie VeraStore rappresenta un esempio virtuoso di partnership di successo.

Proseguire su questa strada e rafforzare ulteriormente la collaborazione è fondamentale, perché genera

valore per tutti gli attori coinvolti. Per Veratour, poter contare su un network di professionisti competenti, preparati e profondi conoscitori dei nostri prodotti è un elemento strategico: queste agenzie sanno accompagnare i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro esigenze, garantendo un’esperienza di qualità. Le agenzie VeraStore possono, a loro volta, contare su un ampio catalogo di proposte per accrescere il proprio valore sul territorio, beneficiando di strumenti commerciali, di marketing e di vantaggi economici che costituiscono il cuore della nostra collaborazione. I clienti sanno di poter trovare nelle agenzie VeraStore, distribuite su tutto il territorio nazionale, un punto di riferimento sicuro: qui trovano l’offerta più completa dei nostri prodotti e il supporto più qualificato. Continueremo a investire in momenti di incontro e formazione, come i Roadshow, che ci permettono di consolidare ulteriormente il legame e crescere insieme”, ha detto Massimo Broccoli direttore commerciale Veratour.

“Questi appuntamenti sono fondamentali per rinsaldare la collaborazione con le Agenzie, ci offrono

l’opportunità di illustrare le novità in catalogo, i costanti miglioramenti che apportiamo alle strutture già

esistenti, le opportunità migliori. Ma soprattutto per noi è utile raccogliere i feedback dei nostri partner

commerciali per capire dove possiamo ancora crescere e verso quali obbiettivi puntare”, ha aggiunto il direttore vendite Veratour Davide Pavarina.

Visti gli ottimi risultati di questa partnership che si è concretizzata soprattutto nella commercializzazione

dei villaggi Veraclub, Veratour punta ora a estendere questo modello vincente anche per la Linea. Il

“settore linea” Veratour è in forte crescita: si tratta di un team dedicato che costruisce viaggi su misura per

il cliente, attingendo dai voli di tutte le compagnie sul mercato e di strutture selezionate da Veratour anche se non gestite direttamente. Il massimo della flessibilità ma senza rinunciare alla competenza di un tour operator con oltre trent’anni di esperienza.

La previsione di Veratour è che questo settore pesi sul bilancio 2025 per l’8% e che cresca ancora nel 2026, grazie alle politiche messe in campo. L’idea è che si rafforzi anche su questo fronte la collaborazione con le Agenzie VeraStore, che possono avere un canale privilegiato per l’organizzazione di questi viaggi taylor made e accordi commerciali più vantaggiosi.