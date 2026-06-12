Club Med punta sull’estate anticipata tra Mediterraneo, Alpi e Caraibi

Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, Club Med invita a partire prima dell’alta stagione proponendo una selezione di resort Premium All Inclusive tra mare, montagna e destinazioni tropicali.

Tra le novità dell’estate 2026 spicca la riapertura estiva del resort di Pragelato Sestriere, nel cuore delle Alpi piemontesi, che dal 4 luglio torna ad accogliere gli ospiti con attività outdoor, trekking, mountain bike e servizi dog friendly.

Nel Mediterraneo, l’offerta comprende il resort Exclusive Collection di Cefalù, in Sicilia, il Magna Marbella sulla Costa del Sol e le strutture turche di Palmiye e Bodrum. Quest’ultima è dedicata esclusivamente agli adulti, mentre Palmiye si rivolge soprattutto alle famiglie grazie a una ricca proposta di attività sportive e nautiche.

Per chi sogna una vacanza più esotica, Club Med propone i Caraibi con Punta Cana e l’Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda nella Repubblica Dominicana. Completano l’offerta le Antille Francesi, raggiungibili dai cittadini italiani anche senza passaporto: La Caravelle in Guadalupa e Les Boucaniers in Martinica offrono spiagge tropicali, sport acquatici ed esperienze a contatto con la cultura locale.

Le proposte sono pensate per chi desidera vivere l’estate lontano dall’affollamento di agosto, tra relax, natura e attività all’aria aperta.