Debutta ‘Travel Quiz Night by creo’ dedicato agli adv

Per il terzo anno consecutivo creo travel, tour operator pesarese, riparte con gli eventi dedicati alle agenzie di viaggio, confermando la formula che unisce formazione, divertimento e condivisione.

Dopo il successo degli Happy Hour by creo, che hanno portato il TO a incontrare centinaia di agenti in tutta Italia, nasce oggi un nuovo capitolo: Travel Quiz Night by creo, un format ancora più coinvolgente e interattivo che debutterà il 18 novembre 2025 a Reggio Emilia, prima tappa del nuovo anno commerciale.

Dal 2023 creo ha incontrando oltre 420 agenti di viaggio, raccontando più di 350 esperienze di viaggio, assaggiando decine di cocktail dal mondo e ammirando oltre 30 danze tipiche. Un percorso che ha consolidato il rapporto diretto tra creo e le agenzie, trasformando ogni incontro in un momento di scoperta e convivialità. “Questo viaggio è terminato – ora inizia il nuovo format di eventi creo che punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile”, commenta Anya Bracci – Direttrice Commerciale e Marketing di creo.

Le Travel Quiz Night by creo rappresentano un’evoluzione naturale del format precedente. Serate divertenti e interattive in cui gli agenti di viaggio saranno protagonisti di veri e propri quiz dedicati alle destinazioni creo e non solo: un modo nuovo di imparare divertendosi, tra curiosità, cultura e spirito di gruppo. Fondamentale, come sempre, è la collaborazione con fornitori, partner ed enti del turismo che, insieme a creo, contribuiscono a rendere ogni serata unica e autentica.

Dopo l’esordio di Reggio Emilia il prossimo 18 novembre, le Travel Quiz Night by creo proseguiranno con nuove tappe in tutta la penisola: a dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia, con ulteriori città in fase di definizione. Ogni evento sarà un’occasione per incontrarsi, formarsi e vivere insieme l’essenza del viaggio – proprio come piace a creo.

Parallelamente al lancio del nuovo format, creo amplia la propria programmazione con quattro grandi novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud, mete iconiche che arricchiscono il portfolio e rafforzano la vocazione del brand per esperienze autentiche e personalizzate.

“L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole – afferma Luigi Leone, Direttore Prodotto di creo – Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in USA, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda”.