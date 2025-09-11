Depascale nuovo direttore vendita di Glamour

Marco Depascale è il nuovo direttore Vendite di Glamour. La decisione di puntare su una risorsa interna premia un percorso di crescita costante: negli ultimi anni Depascale ha ricoperto il ruolo di Cruise Development Manager & Key Account per Toscana, Liguria e Sardegna, spiccando per capacità strategiche, risultati concreti e leadership nel guidare il team commerciale.

Prima di approdare in Glamour, Marco Depascale ha costruito un solido percorso professionale nel settore turistico e crocieristico, distinguendosi per competenze manageriali e risultati concreti. In Worldwide Hotel Link (Albatour Group) ha ricoperto il ruolo di Cruise Development Manager, occupandosi dello sviluppo di accordi con alcune tra le principali compagnie crocieristiche a livello internazionale. L’esperienza in MSC Crociere lo ha visto invece protagonista di un lungo percorso di crescita, iniziato come Promoter vendite per Toscana e Liguria e consolidatosi attraverso incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di Coordinatore dell’Ufficio Commerciale Gruppi & Inside Sales e di referente amministrativo per la sede di Genova. Un cammino professionale che testimonia obiettivi costantemente raggiunti, una consolidata esperienza nella gestione dei team, nello sviluppo commerciale e nella costruzione di partnership.

La scelta di puntare su risorse interne come Marco Depascale rappresenta la volontà dell’azienda di valorizzare professionalità che hanno contribuito in prima persona a questa evoluzione, rafforzando la strategia commerciale e aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo.

Nel nuovo incarico, Depascale continuerà a seguire le vendite in Toscana e Liguria, rafforzando ulteriormente il rapporto con il territorio, in continuità con il lavoro che ha contraddistinto la sua carriera fino ad oggi.

“È un grande onore e un privilegio assumere questo ruolo in Glamour. Sono profondamente grato e ringrazio per l’opportunità e la fiducia che l’azienda ha riposto in me. Sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio dell’azienda e a lavorare con la massima dedizione ogni giorno, e sono entusiasta di guidare e mettermi al servizio del team vendite per superare le aspettative, consolidare la crescita di Glamour, raggiungere insieme nuovi traguardi e contribuire al successo continuo dell’azienda. Non vedo l’ora di iniziare”, ha commentato Marco Depascale.