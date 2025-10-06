GB World: nasce il portale dei viaggi su misura

Addio pacchetti preconfezionati, benvenuti viaggi davvero personalizzati. È online GB World, il nuovo portale che permette di costruire esperienze uniche, cucite addosso a chi parte. Ogni viaggiatore è diverso, e ogni viaggio dovrebbe esserlo altrettanto. Con GB World non si sceglie da un catalogo standard: si parte da desideri, passioni e curiosità.

Che si tratti di un weekend romantico in una capitale europea, un tour culturale con guide specializzate o un viaggio esotico all inclusive, GB World offre la possibilità di combinare voli, hotel, noleggio auto, escursioni e attività, creando un itinerario su misura.

Dietro GB World lavora un team di travel designers pronti ad ascoltare, consigliare e disegnare percorsi unici, con preventivi chiari e assistenza continua. L’obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di decidere come, quando e dove partire, trasformando ogni vacanza in un’esperienza autentica.

“Per noi viaggiare non significa solo raggiungere una destinazione, ma trasformare ogni partenza in un’esperienza che lascia un segno. Con GB World vogliamo offrire a chiunque la possibilità di costruire il proprio viaggio, passo dopo passo, scegliendo mete, ritmi e attività in totale libertà. Non un pacchetto uguale per tutti, ma percorsi su misura che riflettano davvero la personalità di chi parte. Per questo abbiamo creato un portale che mette al centro le persone e i loro desideri, trasformandoli in esperienze indimenticabili”, commenta Maria, Responsabile progetto GB World

GB World non è un sito tradizionale, ma un hub digitale per chi cerca un nuovo modo di viaggiare, con la comodità dell’online e il valore della consulenza personalizzata.