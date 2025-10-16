Going è distributore esclusivo per l’Italia di Disney World Resort Orlando

Going diventa distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando (Florida). In virtù di questo accordo, il tour operator integra tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You. Di conseguenza, offre alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e allineate al sito web ufficiale, con il vantaggio di essere commissionabili.

L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort (WDW) implica che la piattaforma B2B Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di WDW ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie. In pratica, le agenzie di viaggio italiane dialogheranno direttamente con WDW attraverso Going4You, nella certezza di essere supportate dal team del tour operator formato sul prodotto.

“L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target”, commenta Ivana Di Stasio, Product Development Manager USA, Canada, Mexico di Going.

Nel dettaglio, ecco cosa sarà possibile prenotare attraverso Going4You:

i biglietti d’ingresso di tutte le tipologie, sia Park Hopper sia “base tickets” per i 4 Parchi tematici (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom) e per i 2 Parchi acquatici (Typhoon Lagoon e Blizzard Beach)

le strutture alberghiere del resort, con informazioni aggiornate in tempo reale

le Formule per i Pasti Quick Service e Dining Plan, utilizzabili tramite voucher in tutti i ristoranti, con ampia scelta di cucine internazionali e attenzione a esigenze specifiche (gluten free, vegetariane, etiche)

Biglietti di ingresso per eventi stagionali come Halloween e il Natale

In completa autonomia, le agenzie di viaggio accederanno in via preferenziale anche alle promozioni attivate direttamente da Walt Disney World Resort.

Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. Ad esempio, la varietà delle strutture alberghiere è molto ampia oltre che strabiliante nei contenuti, considerando che Walt Disney World Resort si estende per una superficie di 110 km², pari a due volte Manhattan e quanto Parigi intra-muros.