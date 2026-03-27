K-culture, tradizioni e itinerari: Glamour punta sulla Corea del Sud

La Corea del Sud sta vivendo un momento di popolarità senza precedenti anche in Italia. Ma non è solo pop culture: le sue metropoli ultramoderne convivono con siti storici millenari, templi immersi nella natura, palazzi reali e villaggi tradizionali dove il tempo sembra essersi fermato. Tutto questo rende la Corea del Sud una destinazione ideale per chi desidera un viaggio completo, capace di coniugare modernità e creatività con storia, cultura e tradizioni autentiche, offrendo esperienze capaci di emozionare.

Glamour ha deciso di aprire la Corea del Sud tra le sue destinazioni a partire da gennaio. “La Corea del Sud rappresenta una meta straordinaria, ricca di contrasti e di sorprese – commenta Emmer Guerra Destination Director di Glamour – con i nostri pacchetti tailor made e tour guidati vogliamo offrire un’esperienza autentica, che permetta di vivere il Paese con tutti i sensi, tra modernità, storia e tradizioni locali”.

Gli itinerari di Glamour portano i viaggiatori alla scoperta di città iconiche e luoghi ricchi di storia. Da Seoul, capitale pulsante dove i grattacieli futuristici si mescolano a palazzi reali e templi antichi, a Busan, porto vivace famoso per le spiagge e i mercati del pesce; da Gyeongju, soprannominata “museo a cielo aperto” per i suoi templi e siti storici millenari, fino a Andong, simbolo della tradizione coreana con i suoi villaggi storici e i festival culturali. Gli spostamenti avvengono in treno, per vivere il viaggio con libertà, ammirando paesaggi che passano dalle metropoli ultramoderne alle campagne e montagne che custodiscono storie antiche.

La proposta di Glamour include sia pacchetti tailor made, costruiti per chi desidera esplorare la Corea in autonomia, sia tour guidati ‘sit in coach’: ‘Corea da scoprire’, 7 notti con guida in italiano, e ‘Corea autentica’, 11 notti in inglese con guida italiana su richiesta. Entrambi i tour offrono esperienze immersive come la vestizione dell’Hanbok (abito tradizionale coreano), la preparazione del Kimchi (cavolo cinese fermentato in salsa piccante), la partecipazione a cerimonie del tè, visite a mercati locali e incontri con artigiani, permettendo di entrare in contatto diretto con la cultura del Paese.