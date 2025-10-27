La Turchia di Oltremare Caleidoscopio: al via partenze speciali 2026

Dopo il boom di richieste registrato nel biennio 2024–2025, Oltremare | Caleidoscopio rilancia la propria programmazione dedicata alla Turchia per il 2026, presentando un’offerta ancora più ampia e articolata.

Già disponibile sul mercato, la nuova stagione propone tour con guida in lingua italiana, a date fisse e garantite, che si aggiungono alle proposte invernali e ai pacchetti per Capodanno, tutti con voli dai principali aeroporti italiani.

L’offerta, dedicata alla destinazione simbolo del connubio tra Europa e Asia, è già prenotabile per tutto il 2026 con prezzo finito garantito e conferma immediata fino a esaurimento posti.

In totale saranno sette i tour in programmazione, per oltre 100 partenze durante l’anno, con itinerari da 5 a 10 giorni e tariffe a partire da 930 euro.

La principale novità della prossima stagione è il nuovo tour ‘Turchia Iconica’, in partenza da Milano Malpensa i lunedì da marzo a novembre 2026.

Un itinerario di 8g /7n con prezzo finito da 1.100 euro, accompagnato da guida professionista in lingua italiana, che toccherà le tappe più iconiche del Paese: Izmir, Istanbul, Ankara, Cappadocia e Pamukkale, offrendo una panoramica completa e affascinante del patrimonio turco.

I tour riconfermati

Tutti i programmi sono già disponibili sul sito www.partenzespeciali.com/turchia e comprendono:

Il Tour della Turchia – Partenza la domenica, alla scoperta delle meraviglie del Paese.

Gran Tour della Turchia – 10 giorni di viaggio tra cultura, storia e paesaggi unici.

Eleganza della Turchia – Partenza il venerdì dall’Italia, con pernottamenti in boutique hotel.

Turchia Esclusiva – Date fisse nei ponti primaverili e nel mese di agosto.

Tour Cappadocia – In partenza ogni giovedì da marzo a novembre, per scoprire una delle regioni più suggestive del mondo.

Kervansaray – Partenze al sabato, tra storia e tradizione.

“Siamo lieti di riconfermare la nostra presenza su una destinazione per noi strategica come la Turchia, che continua a darci grandi soddisfazioni sia in termini di vendite sia per la qualità percepita dai clienti delle agenzie di viaggio – ha detto Claudio Frolli, responsabile Prodotto di Oltremare | Caleidoscopio – Per il 2026 abbiamo voluto arricchire la nostra programmazione con una partenza dedicata da Milano, ampliando così la nostra copertura anche al Nord-Ovest. Naturalmente riconfermiamo le partenze da Bologna, Venezia, Bergamo e Roma, oltre a una programmazione flessibile per viaggi individuali e di gruppo personalizzati, anche da Napoli e da altri aeroporti italiani”.