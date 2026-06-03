Master Explorer si aggiudica servizio business travel della Società Dante Alighieri

La Società Dante Alighieri, storica istituzione culturale fondata nel 1889 e oggi presente in tutto il mondo con una rete di comitati dedicati alla diffusione della lingua e della cultura italiana, ha affidato a Master Explorer la gestione dei propri servizi di business travel. L’incarico arriva al termine di una procedura competitiva che porterà alla definizione di un Accordo Quadro pluriennale.

Il servizio riguarda l’organizzazione e la gestione dei viaggi istituzionali della Società e delle sue collegate. Master Explorer garantirà la completa operatività delle trasferte, occupandosi di biglietteria, ospitalità, mobilità e assistenza durante missioni, eventi e iniziative culturali, assicurando un supporto continuativo e un coordinamento dedicato in ogni fase del viaggio.

Pur essendo un ente del Terzo Settore e non rientrando nel perimetro del Codice degli Appalti Pubblici, la Società Dante Alighieri ha scelto di ispirarsi ai principi europei di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, adottando un regolamento interno che richiama i valori della direttiva UE 2014/24. Una scelta che conferma l’attenzione dell’istituzione verso processi chiari, aperti e orientati alla qualità del servizio.

“Siamo profondamente orgogliosi di essere stati scelti dalla Società Dante Alighieri – dice Domenico Foggetti, DG di Master Explorer. «Accompagnare un’istituzione che rappresenta l’Italia nel mondo è per noi una grande responsabilità. Metteremo a disposizione un servizio dedicato, efficiente e costruito su misura, garantendo supporto costante e soluzioni di viaggio ottimali per le attività culturali e istituzionali della Società”.

Con questo incarico, Master Explorer rafforza ulteriormente la propria presenza nel settore del business travel per enti culturali, istituzioni e organizzazioni con attività internazionali, confermando la propria capacità di offrire servizi altamente specializzati e orientati alla qualità.