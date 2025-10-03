Master Group, Seychell è il nuovo Chief Financial Officer

Mitch Seychell è il nuovo Chief Financial Officer di Master Group. Quarantenne di nazionalità maltese, Seychell porta con sé una solida esperienza internazionale maturata nel settore finanziario.

Seychell ha iniziato la sua carriera in Fitias Ltd., dove ha ricoperto il ruolo di Finance Manager, per poi proseguire in Hispanitalia Hotels Srl. Successivamente ha assunto la posizione di CFO in Meeting Point Italia Srl e Meeting Point Malta Ltd. Negli ultimi due anni ha guidato l’area finanziaria di Marketing & Consultancy Ltd., consolidando ulteriormente le proprie competenze strategiche e manageriali.

“Sono onorato di entrare a far parte di Master Group, una realtà dinamica e in forte espansione. Ritengo che una visione finanziaria strategica sia fondamentale per sostenere lo sviluppo del business in un settore in continua evoluzione come quello del turismo. Il mio obiettivo sarà contribuire a costruire un futuro solido, sostenibile ed efficiente per l’azienda. Desidero ringraziare sinceramente il Presidente Lino Cangemi e il Chief Executive Officer Monica Accetto per la fiducia accordatami e per l’opportunità di far parte di questa splendida famiglia e di un progetto così ambizioso”, ha detto Seychell.

“Mitch rappresenta il profilo che cercavamo da tempo: un professionista con una visione internazionale, capace di dare un contributo determinante alle nostre strategie e ai progetti in fase di sviluppo. Negli ultimi 18 mesi Master Group ha avviato un importante processo di trasformazione, che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il nostro gruppo. Rivolgo a Mitch un caloroso benvenuto nella famiglia Master Group World e i migliori auguri di buon lavoro”, ha aggiunto il CEO di Master Group, Monica Accetto.

Con questa nomina, Master Group prosegue il percorso di evoluzione organizzativa avviato con la ristrutturazione totale del dipartimento commerciale. L’attenzione ora si concentra sull’area finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione del gruppo nel mercato globale.