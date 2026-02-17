MediaWorld entra nel settore viaggi insieme al Gruppo Bluvacanze

MediaWorld e il Gruppo Bluvacanze rafforzano l’integrazione tra retail e turismo con MediaWorld Viaggi, il servizio digitale online che consente di progettare e acquistare viaggi ed esperienze all’interno dell’ecosistema MediaWorld.

Accessibile a tutti i clienti, MediaWorld Viaggi nasce per rispondere a un’esigenza concreta emersa dall’analisi dei comportamenti di acquisto dei clienti MediaWorld, sempre più orientati verso prodotti e soluzioni legate alla mobilità, all’outdoor e all’esperienza di viaggio. In questo senso, il servizio rappresenta un’estensione naturale dell’esperienza MediaWorld: dalla scelta dei dispositivi tecnologici utili a partire, fino alla prenotazione della vacanza, all’interno di un percorso semplice, affidabile e integrato.

Negli ultimi due anni, l’analisi dei dati di vendita ha evidenziato una crescita significativa di alcune categorie particolarmente affini al settore del viaggio, a conferma di come questo ambito sia sempre più centrale nell’universo di interesse dei clienti MediaWorld. In particolare, prodotti come le action camera, le cuffie Bluetooth, i power bank, le fotocamere mirrorless e i relativi obiettivi, i lettori e-book e i droni hanno registrato un incremento fino al 40% rispetto all’anno fiscale precedente. Trend che riflettono un crescente orientamento verso soluzioni pensate per accompagnare la preparazione, la fruizione e il racconto dell’esperienza di viaggio.

La piattaforma consente di esplorare e acquistare pacchetti viaggio, tour esperienziali, city break e proposte personalizzabili, attraverso un’interfaccia intuitiva che consente di confrontare le offerte, personalizzare gli itinerari e completare l’acquisto in modo trasparente. Un ruolo centrale è affidato al programma MediaWorld Club, che permetterà agli iscritti di accedere a promozioni dedicate, anticipazioni su nuove destinazioni e vantaggi personalizzati.

Con MediaWorld Viaggi, MediaWorld si posiziona come primo retailer di elettronica di consumo in Italia a presidiare il Travel con un servizio dedicato, intercettando un trend emergente che unisce tecnologia, lifestyle ed esperienza. Un approccio che supera il concetto tradizionale di vendita di prodotto e valorizza il ruolo dell’azienda come partner nella vita quotidiana dei clienti, capace di accompagnarli prima, durante e dopo il viaggio, in coerenza con la mission di ‘Experience Champion’.

Per lo sviluppo e la gestione operativa del servizio, MediaWorld ha scelto il Gruppo Bluvacanze come partner tecnico, grazie alla sua capacità di vendita diretta, flessibilità operativa e know-how nel turismo organizzato, caratteristiche fondamentali per costruire un servizio affidabile, integrato e scalabile all’interno dell’ecosistema MediaWorld.

Dalle prime interazioni con la piattaforma emerge un interesse in linea con la stagionalità, con un focus prevalente su destinazioni legate al mare e al clima caldo. I primi preventivi registrati confermano una propensione verso mete leisure e balneari, a testimonianza di una risposta immediata e coerente rispetto alle esigenze dei clienti.

“Il nostro obiettivo è continuare a far evolvere MediaWorld come punto di riferimento per le persone, non solo quando acquistano un prodotto, ma quando progettano esperienze. MediaWorld Viaggi va in questa direzione: è un servizio che nasce dall’osservazione dei comportamenti reali dei clienti e che ci permette di esplorare nuovi territori, mantenendo al centro semplicità, fiducia e qualità dell’esperienza. È un esempio concreto di come intendiamo innovare il nostro modello, partendo dai bisogni delle persone, per essere sempre più una piattaforma omnicanale di servizi e soluzioni”, Vittorio Buonfiglio, COO MediaWorld Italia.

“La partnership con MediaWorld rappresenta un passo significativo nella strategia di evoluzione della distribuzione turistica del Gruppo Bluvacanze. Il progetto nasce dall’incontro tra la fiducia che i clienti ripongono in un grande brand retail e la nostra competenza nella consulenza e nell’organizzazione del viaggio. Portiamo il valore del turismo organizzato all’interno di un contesto ad alta frequentazione, rendendo l’acquisto della vacanza più semplice, accessibile e sicuro. È un modello che integra esperienza umana e servizi digitali specializzati, e che interpreta le nuove abitudini di consumo, sempre più orientate alla qualità”, ha detto Domenico Pellegrino, AD del Gruppo Bluvacanze.