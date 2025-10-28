Nuovo Product Manager per Mapo Travel, focus su America Latina e Africa

Gian Marco Caprotti è il nuovo Product Manager per Africa e America Latina di Mapo Travel. Dopo gli inserimenti nella rete commerciale degli ultimi mesi, il tour operator continua ad investire sul lungo raggio e ad allargare il ventaglio di destinazioni a catalogo. Caprotti vanta un’attività di oltre 25 anni nel settore turistico con esperienze importanti in altre realtà specializzate sulle destinazioni.

“Ogni itinerario Mapo – spiega il branch manager Roberto Servetti – è studiato e curato in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, esperti che conoscono direttamente la destinazione e cosa queste hanno da offrire. Solo così siamo in grado di offrire esperienze uniche e di progettare, attraverso il confronto con le agenzie, viaggi realmente tailor made, cuciti sulle esigenze del cliente finale. E con la passione e il know how di Gian Marco Caprotti possiamo oggi approfondire e costruire nuovi itinerari in Africa e Sudamerica, avendo sempre cura sia dei viaggiatori che dei territori raggiunti e delle culture incontrate durante il viaggio”.

A Caprotti i compiti di progettazione di itinerari su misura, calibrati su target e stagionalità; negoziazione con fornitori locali e compagnie aeree internazionali; gestione di cataloghi, listini, partenze garantite e offerte dinamiche; analisi delle performance, ottimizzazione dei margini e sviluppo di nuove proposte.

Mapo Travel implementa anche il proprio roadshow su tutto il territorio con nuovi webinar e incontri con gli agenti di viaggio con focus sull’America Latina, e in particolare su Perù, Bolivia e Ecuador.

“Come tour operator abbiamo puntato e continuiamo a puntare molto sulla formazione degli agenti di viaggio – conclude Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – Il confronto tra chi ha progettato la vacanza e chi ha il compito di presentarla ai viaggiatori finali è fondamentale per costruire itinerari unici e non standardizzati. E le agenzie partner sono in costante aumento, a dimostrazione dell’apprezzamento dell’esperienza dei nostri specialisti di prodotto, della professionalità e dell’assistenza h24 gestita internamente da Mapo”.