Travel Expert accoglie 5 nuovi esperti Mice e punta a crescita a doppia cifra

Travel Expert consolida il proprio posizionamento nel segmento Incentive attraverso la partnership strategica con cinque Senior Consultant di comprovata esperienza nel settore: professionisti con background ventennali che spaziano dal management alla formazione motivazionale, sino alla direzione di prestigiose incentive house. L’operazione punta a istituzionalizzare una divisione MICE, in grado di integrare la consulenza specialistica in ambito travel dei Personal Travel Expert con il know-how di figure dedicate esclusivamente al mercato business.

Questa evoluzione capitalizza le esperienze recenti di una squadra di venti PTE attivi nel comparto, che hanno finalizzato operazioni di prestigio come i recenti incentive a Zanzibar e nei Caraibi. Il successo di queste iniziative conferma come l’evento aziendale oggi richieda competenze avanzate anche nelle aree marketing e comunicazione, per trasformare il viaggio in una leva strategica di engagement.

Rispetto ai modelli di consulenza tradizionali, focalizzati prevalentemente in ambito leisure, Travel Expert si differenzia per la sua capacità di offrire una struttura duale unica: il consulente può rimanere focalizzato sul retail, vocazione di Travel Expert dalla nascita, oppure sfruttare anche le opportunità MICE grazie al Coach Mice, che apporta l’expertise tecnica necessaria per le attività non gestibili in autonomia. Il supporto garantito ai PTE è completo e include la partecipazione a gare d’appalto, la

progettazione del viaggio e la fornitura dei materiali a corredo.

La nuova squadra, distribuita strategicamente sul territorio, vede l’ingresso di Rita Mattinale e Davide Grusovin per l’area Triveneto, Marina Mandelli e Luca Schiavi in Lombardia, ed Elisa Curione in Piemonte.

“L’integrazione di questi cinque Senior Consultant non è solo un potenziamento della squadra, ma un ampliamento decisivo nel nostro modello di business – dice Luigi Porro, CEO e Founder di Travel Expert – Passiamo da un’attività MICE occasionale a una divisione programmata e strutturata, capace di offrire alle aziende soluzioni di marketing esperienziale di altissimo livello. Con questa sinergia puntiamo a una crescita a doppia cifra nel segmento MICE, garantendo ai nostri consulenti la regia necessaria per gestire i progetti di aziende di primissimo piano. Tutto questo è stato enormemente agevolato dall’essere parte oggi del Gruppo Frigerio, che da decenni vanta expertise distintiva in questo ambito”.

I nuovi consulenti e le strategie di sviluppo per il 2026 sono stati presentati ufficialmente durante la Convention annuale The Travel Expert. Con questo investimento in capitale umano altamente qualificato, il network rafforza la propria identità di partner consulenziale per le imprese e consolida un posizionamento distintivo nel panorama del travel management.