Utravel presenta 3 destinazioni dove il Carnevale diventa ‘un viaggio’

Febbraio è il mese in cui c’è chi pianifica i prossimi viaggi e chi parte già verso nuove mete. Non è un caso che proprio in questo mese, ricco di tradizioni antiche e festeggiamenti contemporanei, esplodano le celebrazioni più colorate e spettacolari condivise in tutto il mondo, ovvero i Carnevali. Il Carnevale non si limita più ad una festa locale per pochi ma è diventato un’esperienza che spinge milioni di persone a scegliere la prossima destinazione intorno alla magia di coriandoli, costumi, musica e incontri autentici.

Secondo i dati dell’International Air Transport Association (IATA), nel febbraio 2025 la domanda di traffico passeggeri globale è aumentata del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2024, mentre la domanda internazionale è cresciuta del 5,6% su base annua, a conferma di una continua voglia di partire e di vivere esperienze culturali anche in questo periodo dell’anno.

Ed è proprio tra feste di strada, parate improvvisate e città che cambiano volto che il viaggio incontra il Carnevale. Un mix sempre più ricercato da chi parte non solo per vedere un luogo, ma per viverlo davvero. A intercettare questa tendenza è Utravel, il travel brand giovane di Alpitour World, che propone esperienze costruite intorno alla scoperta autentica, alla socialità e alla libertà di movimento, permettendo spesso di imbattersi nelle celebrazioni locali più iconiche lungo il proprio itinerario.

La Top 3 dei Carnevali imperdibili nel mondo secondo Utravel

● Rio de Janeiro — Brasile

Qui il Carnevale non è un evento, è uno stato d’animo e la festa inizia già nelle prime settimane di febbraio. Il cuore dello spettacolo è il leggendario Sambodromo, dove le migliori scuole di samba si sfidano in sfilate monumentali tra costumi scenografici, coreografie millimetriche ed energia pura. È la parata più famosa al mondo, accessibile con biglietto, ma Rio offre anche un’anima più spontanea e democratica. Sono i celebri blocos, feste di quartiere gratuite che invadono le strade con musica, balli e street party che vanno avanti 24 ore su 24. Da Lapa a Ipanema, passando per Copacabana, il Carnevale diventa un’esperienza collettiva che travolge residenti e viaggiatori allo stesso modo. Qui non si guarda la festa: ci si entra dentro.

● Barranquilla — Colombia

Nel cuore dei Caraibi colombiani, il Carnevale di Barranquilla è una celebrazione profondamente radicata nell’identità locale, tanto da essere riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Tra sfilate simboliche, danze tradizionali e ritmi afro-caraibici, la città vive giorni di festa intensa e partecipata.

Ogni anno il Carnevale richiama circa 800 mila visitatori, attratti da un evento in cui folklore, musica e comunità si fondono in un’esperienza autentica e fortemente identitaria. Qui il viaggio diventa immersione culturale dove non si assiste soltanto allo spettacolo, lo si vive. Tra costumi artigianali, piazze gremite e una popolazione che trasforma la festa in un racconto collettivo, Barranquilla è una destinazione che parla di radici, energia e appartenenza.

● Mindelo — Capo Verde (Isola di São Vicente)

A Mindelo, sull’isola di São Vicente, il Carnevale ha un’anima più intima ma altrettanto coinvolgente. La festa riflette la cultura creola capoverdiana, mescolando influenze africane, brasiliane ed europee. Batucadas, carri artigianali e costumi realizzati dalle comunità locali animano la città, creando un’atmosfera informale e condivisa. Qui il Carnevale è soprattutto partecipazione, ironia e senso di appartenenza, ideale per chi cerca un’esperienza lontana dai grandi circuiti.