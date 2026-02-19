2026 anno record per Airbus: verso consegna 870 aerei
19 Febbraio 2026, 11:20
EPA/HOW HWEE YOUNG
Di fronte alla crescente domanda di aerei commerciali e trainato dalle attività nel settore della difesa, l’utile netto di Airbus è balzato del 23%, raggiungendo la cifra record di 5,2 miliardi di euro nel 2025, secondo i risultati annuali pubblicati oggi.
“Il 2025 – ha dichiarato il CEO di Airbus, Guillaume Faury – è stato un anno cruciale, caratterizzato da una domanda molto forte per i nostri prodotti e servizi in tutte le nostre attività, con risultati finanziari record e il raggiungimento di importanti traguardi strategici”. Il colosso europeo prevede di consegnare un numero record di 870 aerei commerciali nel 2026.
