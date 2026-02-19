2026 anno record per Airbus: verso consegna 870 aerei

19 Febbraio 2026, 11:20

EPA/HOW HWEE YOUNG

Di fronte alla crescente domanda di aerei commerciali e trainato dalle attività nel settore della difesa, l’utile netto di Airbus è balzato del 23%, raggiungendo la cifra record di 5,2 miliardi di euro nel 2025, secondo i risultati annuali pubblicati oggi.

“Il 2025 – ha dichiarato il CEO di Airbus, Guillaume Faury – è stato un anno cruciale, caratterizzato da una domanda molto forte per i nostri prodotti e servizi in tutte le nostre attività, con risultati finanziari record e il raggiungimento di importanti traguardi strategici”. Il colosso europeo prevede di consegnare un numero record di 870 aerei commerciali nel 2026.

airbus Trasporti
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati