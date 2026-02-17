Donnarumma: porteremo il Frecciarossa sotto la Manica

“L’azienda è sana, solida e che ce la fa con le sue gambe”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, a ANSA Incontra, dove ha tracciato un quadro generale su conti, investimenti, Olimpiadi Milano Cortina, occupazione e progetti futuri dell’azienda.

“Il gruppo Fs fattura dai 17 ai 18 miliardi, il risultato operativo (Ebitda) oscilla intorno ai 2,5 miliardi, in arco piano, da qui al 2029, supereremo i 20 miliardi di fatturato e supereremo i 3,5 miliardi di ebitda”, illustra. “Con un ebitda di 2,5 miliardi ci dovremmo indebitare al massimo di 4 volte, quindi una decina di miliardi. Oggi il nostro debito netto è di 14 miliardi, un po’ oltre, ma questo perché noi facciamo da cassa per lo Stato”, spiega l’ad, facendo presente che Fs “ha un patrimonio che vale dai 50 ai 70 miliardi”.

Sui sabotaggi che in questi giorni di Olimpiadi hanno colpito la rete ferroviaria, Donnarumma denuncia che sono “particolarmente impattanti” e che “denotano un expertise” da parte di chi li commette. “Abbiamo messo in campo una forza molto importante: al di là dei treni, abbiamo messo in piedi una flotta di 500 autobus per spostare 100mila persone e poi vediamo questi sforzi vanificati in determinati momenti a causa di questo disturbo”.

Sul fronte investimenti Donnarumma esprime soddisfazione per “un 2025 da record per Fs”, con investimenti complessivi per 18,5 miliardi di cui 11,5 miliardi sulla rete ferroviaria.

Volgendo lo sguardo all’estero, il manager ricorda che Fs è presente in Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda e Grecia, dove ha registrato nel complesso 250 milioni di passeggeri. Il prossimo obiettivo è portare il Frecciarossa in Inghilterra, passando sotto la Manica. “In Francia stiamo cercando di finalizzare un accordo con un importante fondo di investimenti, Certares, per comprare insieme, ma mantenendo sempre noi il controllo, la flotta di treni che servirà per compiere il viaggio nei Frecciarossa da Parigi a Londra, quindi passare nel tunnel”, racconta. “E confidiamo di riuscirci”, conclude Donnarumma.