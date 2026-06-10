Giovedì treni a rischio: sindacati di base confermano stop

Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno, con le sigle sindacali che prendono binari diversi sullo sciopero. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta, con uno stop di 23 ore: dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12.

La decisione di sospendere lo stop è arrivata dopo l’incontro tra il viceministro Edoardo Rixi e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa e Fast. “Il tavolo è andato molto bene, abbiamo aperto una interlocuzione anche con la Commissione europea per arrivare a rendere possibile il lotto unico, che oggi non è possibile inserirlo a gara a causa del decreto Pnrr, che prevedeva solo il termine lotti al plurale”, ha spiegato Rixi al termine dell’incontro.

Circa lo sciopero dei sindacati di base, il viceministro ha detto che bisogna “chiedere alla Commissione di Garanzia che ha consentito di mantenere gli scioperi”, sottolineando che “noi oggi abbiamo interloquito con i sindacati confederali”.