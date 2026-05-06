Il Telepass Mare sbarca nelle Isole Minori

Telepass e ANCIM, Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, hanno firmato un protocollo di collaborazione per promuovere l’adozione di Telepass Mare presso i Comuni aderenti all’Associazione. La piattaforma, già sperimentata a Ponza nel 2025, punta a supportare la gestione digitale dei servizi legati alla mobilità marittima, dagli ormeggi al ticket ambientale, fino ai servizi dedicati ai diportisti.

Attraverso Telepass Mare, i diportisti possono accedere, prenotare e pagare servizi come ormeggi, ticket ambientali, ritiro rifiuti barca a barca e altri servizi portuali eventualmente attivati dai singoli territori. Adesso, attraverso questo protocollo, Telepass e ANCIM avviano un percorso di collaborazione per promuovere presso le amministrazioni locali una piattaforma multi-porto, scalabile e integrabile con eventuali sistemi già esistenti, adattabile alle esigenze dei singoli territori attraverso successivi accordi specifici.

Tra gli ambiti di applicazione previsti rientra anche la possibilità, per i Comuni interessati e d’intesa con eventuali Enti Parco o Riserve marine, di utilizzare Telepass Mare come strumento a supporto della gestione e del pagamento di un ticket ambientale digitale. Il sistema può contribuire a regolare l’accesso a specifiche aree marine, migliorare la tracciabilità dei flussi e sostenere interventi di tutela ambientale, servizi turistici e fruizione sostenibile del territorio. La piattaforma consente inoltre, nel rispetto della normativa vigente, la raccolta e la restituzione alle amministrazioni di dati aggregati relativi ai flussi di accesso, alle soste e alla stagionalità dei transiti turistici, utili per le attività di monitoraggio ambientale, pianificazione turistica e gestione sostenibile delle aree costiere e portuali.

“Con Telepass Mare vogliamo mettere a disposizione dei territori una soluzione digitale semplice, scalabile e integrabile, capace di accompagnare l’evoluzione della mobilità anche in ambito marittimo – ha detto Luca Luciani, AD di Telepass – Il protocollo con ANCIM rappresenta un passaggio importante per promuovere un modello digitale che contribuisca alla qualità dei servizi e alla sostenibilità dei territori insulari”.

“Con questo protocollo ANCIM offre ai Comuni delle Isole Minori l’opportunità di valutare uno strumento concreto per la gestione dei servizi legati alla mobilità marittima”, ha detto Sergio Ortelli, presidente di ANCIM. “Una piattaforma unica per ormeggi, ticket ambientali e informazioni per i diportisti può rappresentare un supporto utile per amministrazioni chiamate a offrire una sempre migliore organizzazione dei servizi e a gestire in modo più sostenibile i flussi”.

“L’esperienza di Ponza con Telepass Mare ha rappresentato un progetto apripista”, ha detto Giannina Usai, segretaria nazionale di ANCIM. “Da qui vogliamo proseguire insieme nella direzione della valorizzazione e della tutela delle Isole Minori, territori di straordinario pregio ambientale, culturale e turistico che tutti abbiamo il dovere di proteggere. La digitalizzazione dei servizi può diventare uno strumento importante per accompagnare una fruizione più ordinata, consapevole e sostenibile di questi territori”.