ll ‘Tren Maya’ alla conquista dell’Europa, accordo con Flix

Il Messico punta a conquistare i viaggiatori del Vecchio Continente portando il ‘Tren Maya’ direttamente sugli smartphone, pc e sportelli europei. Il ministero del Turismo del Paese latinoamericano ha annunciato un’alleanza strategica con la compagnia di trasporti tedesca Flix per avviare la vendita dei biglietti della ferrovia attraverso la sua piattaforma digitale e i punti vendita fisici.

Adesso i turisti potranno pianificare e acquistare i viaggi verso il sud-est messicano ancor prima di attraversare l’oceano. “L’incorporazione del Tren Maya in Flix conferma che questo progetto continua a consolidarsi nel mercato europeo, risvegliando l’interesse di chi cerca esperienze culturali e sostenibili”, ha detto la ministra del Turismo, Josefina Rodríguez.

L’obiettivo dichiarato è avvicinare il ‘Mundo Maya’ al resto del mondo attraverso l’innovazione nella promozione. Attualmente, il sistema ferroviario garantisce 20 servizi commerciali giornalieri verso le destinazioni chiave della regione. I numeri confermano un interesse crescente: durante il periodo delle vacanze invernali sono stati trasportati 147.416 passeggeri, toccando un record storico di quasi 10.000 persone in un solo giorno.

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia che include l’offerta del Gruppo Mundo Maya — comprendente hotel, parchi e musei — per creare un ecosistema turistico integrato che unisca trasporti, ospitalità e cultura a beneficio dello sviluppo regionale.