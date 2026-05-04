Londra: ecco il piano per garantire i voli in estate

Il governo britannico ha presentato un piano per “mantenere i voli in Gran Bretagna anche quest’estate”, nonostante le preoccupazioni per la carenza di carburante per aerei dovuta alla guerra in corso in Medio Oriente. Lo riporta Sky News sottolineando che il Dipartimento dei Trasporti (DfT) ha presentato un progetto per “proteggere le vacanze estive da eventuali disagi” e ad evitare cancellazioni dell’ultimo minuto per i passeggeri.

Ma le misure appena annunciate, che saranno sottoposte a una ‘consultazione lampo’ prima di entrare in vigore, si sono già rivelate controverse, riporta il media GB. Il governo, tra l’altro, ha annunciato che le compagnie aeree saranno autorizzate a raggruppare i passeggeri di voli diversi su un numero inferiore di aerei.