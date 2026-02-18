Trenord, a gennaio 67mila treni regionali e 82,2% corse puntuali

A gennaio sono stati 67mila i treni del servizio ferroviario regionale circolati in Lombardia, mentre i passeggeri sono stati 16 milioni. Lo rende noto Trenord, secondo cui l’82,2% delle corse è arrivato a destinazione puntuale, dato in linea con quello di gennaio 2025; l’88,1% dei treni è arrivato a destinazione entro 7 minuti dall’orario programmato; il 95,9% entro 15 minuti.

A gennaio il servizio ferroviario è stato condizionato da significativi cantieri infrastrutturali, in particolare sul nodo di Rho, a Gallarate e sulla tratta Busto Arsizio Nord-Malpensa. Gli interventi svolti a Gallarate e sulla tratta verso l’Aeroporto di Malpensa hanno consentito l’attivazione, lo scorso 23 gennaio, della bretella di collegamento Gallarate-Malpensa T2.

Nel mese, sulla puntualità hanno inciso anche fattori esterni al sistema: maltempo, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità. Se si escludono queste cause ‘esterne’, la puntualità dei treni in Lombardia è dell’85,8%.