Turisti in treno da tutta Europa a Milano per Lady Gaga

L’arrivo di Lady Gaga per le due date milanesi del 19 e 20 ottobre sta catalizzando l’attenzione di fan da tutta Europa. Un evento di portata internazionale che non solo promette spettacolo, ma che sta già ridisegnando le mappe della mobilità, con un dato che spicca su tutti: un’impennata del +67% di passeggeri in treno da Parigi a Milano.

A rivelarlo è un’analisi dell’app Trainline, secondo cui se il flusso dalla Francia segna il record, anche le principali città italiane mostrano una forte mobilitazione verso il capoluogo lombardo:

● Parigi – Milano: +67%

● Roma – Milano: +49%

● Napoli – Milano: +40%

Questi picchi specifici contribuiscono a un solido aumento complessivo del 7% dei viaggiatori verso Milano, confermando il treno come la scelta privilegiata per i grandi eventi musicali.

Questi numeri non raccontano solo il successo di un concerto, ma testimoniano un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori. Il treno si afferma come la scelta vincente per i grandi eventi, una soluzione che permette di evitare lo stress del traffico e dei parcheggi, trasformando il tragitto in un momento di condivisione con altri fan.