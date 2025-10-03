Da Sekurest e Worldpay nuove carte virtuali MWP per il travel

Sekurest e Worldpay annunciano il lancio ufficiale delle carte virtuali MWP, una soluzione pensata per rivoluzionare i pagamenti B2B nel settore Travel. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra due leader nel mondo dei pagamenti digitali, con il supporto di Mastercard Wholesale Program (MWP), per offrire agli operatori turistici uno strumento innovativo, sicuro e flessibile.

Le carte virtuali MWP, emesse da Worldpay e distribuite tramite la piattaforma Sekurest Pay, permettono ad agenzie di viaggio, tour operator e travel management companies di effettuare pagamenti singoli per voli, hotel, crociere, autonoleggi e altri servizi, garantendo:

Massima protezione contro le frodi

Trasparenza nei flussi di pagamento

Compatibilità con i principali fornitori del settore

Cashback vantaggioso e oltre 13 tipi di carte disponibili

Emissione in tempo reale e attivazione completamente digitale

“Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di proteggere e valorizzare la filiera del turismo — dice Carlo Schiavon, CEO Sekurest —. Le carte virtuali MWP non sono solo uno strumento di pagamento: sono un alleato strategico per gli operatori che vogliono crescere, innovare e offrire ai propri clienti un’esperienza sicura e fluida. Siamo orgogliosi di collaborare con Worldpay e Mastercard per introdurre questa soluzione nel mercato italiano”.

“Worldpay è da sempre impegnata nel supportare l’evoluzione dei pagamenti digitali. La partnership con Sekurest ci consente di mettere a disposizione del settore Travel una tecnologia avanzata, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione. Le carte virtuali MWP sono un esempio concreto di come l’innovazione possa semplificare i processi e generare valore per tutti gli attori coinvolti”, aggiunge Phil Brown, Country Manager Italy & Malta, Worldpay.

Con oltre 13 tipologie di carte disponibili e un sistema di cashback altamente competitivo, il servizio si distingue per la sua estrema flessibilità e per il contributo diretto alla redditività degli operatori turistici. L’attivazione tramite la piattaforma Sekurest Pay è semplice, completamente digitale e consente l’emissione delle carte in tempo reale, garantendo un’esperienza rapida e senza frizioni.