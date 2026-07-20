A Gardaland l’universo del videogioco di Minecraft diventa reale

Una cerimonia inaugurale ha dato ufficialmente il via a Minecraft Meet the Mobs, il nuovo evento a tempo limitato che, fino al 28 agosto, porta a Gardaland Resort l’universo di Minecraft, offrendo agli ospiti la possibilità di incontrare dal vivo i celebri mobs e vivere esperienze a tema.

Per l’estate 2026, Gardaland Resort è l’unica destinazione in Italia e una delle sole due location in Europa in cui è possibile vivere Minecraft Meet the Mobs, disponibile in contemporanea anche ad Alton Towers Resort, nel Regno Unito.

L’evento è stato inaugurato assieme agli iconici mobs del videogioco: Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri protagonisti dell’universo Minecraft sono arrivati a Gardaland per incontrare la community nel mondo reale.

Il percorso prende il via dal Minecraft Hub, dove gli ospiti possono incontrare i personaggi Minecraft, scattare foto ricordo e gustare snack a tema, come i TNT Exploding Popcorn.

Da qui inizia il Baby Mobs Trail, un percorso interattivo che si sviluppa attraverso sei aree del parco ispirate a Minecraft. Si tratta di una caccia ai timbri che accompagna gli ospiti alla scoperta dei baby mobs.

Dalla scena dedicata al baby panda fino alla tana del baby pig, passando per baby cat, baby wolf, baby chick e il portal trail, gli ospiti potranno collezionare tutti i timbri dei baby mobs e riscattare un premio digitale utilizzabile all’interno del gioco: un cappello rosa a forma di baby axolotl.

Il Minecraft Hub ospita inoltre attività ispirate al mondo Minecraft, tra cui Mob Hunt, Zombie Freeze, Creeper Countdown e Baby Mob Footsteps.

Fino al 28 agosto sono inoltre in programma i Meet & Greet con Steve, Creeper e Chicken Jockey. L’esperienza si completa con una selezione di merchandising ufficiale Minecraft disponibile presso il punto vendita dedicato per tutta la durata dell’evento.