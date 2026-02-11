Antigua e Barbuda, 2026 tra nuove aperture, sostenibilità e crescita consapevole

Il 2026 si preannuncia come un anno chiave per il turismo di Antigua e Barbuda. In un messaggio video, il Ministro del Turismo, dell’Aviazione Civile, dei Trasporti e degli Investimenti, Charles Fernandez, ha condiviso la visione del Paese per il 2026, sottolineando le priorità incentrate sullo sviluppo sostenibile, gli investimenti strategici nelle infrastrutture e una crescita che metta al primo posto le persone.

“L’obiettivo per il 2026 non è una semplice espansione, ma uno sviluppo intelligente, equilibrato e inclusivo, che protegga l’ambiente naturale, sostenga le comunità e garantisca benefici duraturi alla popolazione di Antigua e Barbuda”, ha affermato il Ministro Fernandez.

Tra le novità più attese figurano nuovi hotel e resort che arricchiranno l’offerta della destinazione, tra cui il Marriott Resort, il Moon Gate Development, il Nikki Beach Resort and Spa e il Nobu Hotel, portando con sé nuovi standard di qualità e un respiro sempre più internazionale.

Anche il turismo crocieristico continua a giocare un ruolo centrale, grazie all’apertura del nuovo terminal crociere, che permetterà di accogliere un numero maggiore di navi e offrirà nuove opportunità a imprese locali, artigiani e creativi.

Sul fronte dei collegamenti aerei, sono in corso importanti lavori di riqualificazione della pista del V. C. Bird International Airport, un investimento da 50 milioni di dollari che renderà l’arrivo sull’isola ancora più efficiente, con completamento previsto entro settembre 2026. Sostenibilità, turismo MICE ed empowerment delle risorse umane restano pilastri fondamentali della strategia, contribuendo a rendere Antigua e Barbuda una destinazione sempre più accogliente, moderna e attenta alle persone.

Il Ministro ha infine ringraziato tutti gli operatori del settore per l’impegno dimostrato nel 2025, ribadendo che Antigua e Barbuda è aperta al mondo, ai viaggiatori e alle nuove opportunità.