Come gestire le mance nei servizi ricettivi? ecco il tutorial di Federalberghi

Federalberghi, con il patrocinio del Ministero del Turismo e la collaborazione di Intesa Sanpaolo e Nexi, ha realizzato un tutorial video sulla gestione delle mance nei servizi ricettivi, per fornire alle imprese e ai lavoratori uno strumento per gestire al meglio l’interazione con i clienti.

La clip è stata presentata in anteprima alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante il Consiglio Direttivo di Federalberghi che si è svolto a Riminifiera. Nel corso della riunione, il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha dichiarato: “rinnoviamo l’apprezzamento per i risultati ottenuti, che favoriscono l’attrattività del lavoro nel settore turismo, e auspichiamo che la misura venga ulteriormente potenziata”.

“Questo intervento, a cui si è ispirata anche l’Amministrazione Trump, – ha detto Santanchè – rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dell’economia e il miglioramento delle condizioni lavorative. E la somma aumenterà ancora se gli esercenti, dai ristoranti agli hotel, abiliteranno correttamente i loro POS. Sul tema, abbiamo attivato un tavolo di lavoro volto a facilitare le procedure di attivazione dei pagamenti elettronici”.