Nel TG del Turismo news da Sardegna, Veneto, Tokyo e Gaza

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo, tutti i venerdì alle 19.50 su CanaleItalia e online sui siti e sui social di turistipercaso‬ e‪ Travelnostop.com.

Si inizia con una super notizia: grazie alla collaborazione con Digital United Studios è nata la Per Caso TV. Una TV dove potererivedere tutti i vecchi viaggi e tutta la storia di Syusy Blady e Patrizio Roversi. Ma dove trovare anche il presente, le puntate televisive, le web serie, i documentari, e soprattutto… dove scoprire il futuro e gli inediti.

Quindi spazio all’extreme day-trip, ovvero il turismo in giornata, con partenze all’alba e rientro nella tarda serata. Nel 2023 è nato un gruppo Facebook inglese chiamato appunto “Extreme Day Trips”, dove, per esempio, tale Kevin Droniak ha raccontato di aver preso un volo pomeridiano da New York, di essere atterrato al Cairo alle 5 del mattino, di aver trascorso qualche ora a visitare le piramidi e i dintorni, per poi tornare a New York la sera stessa, grazie al fuso orario.

Syusy e Patrizio ribadiscono l’importanza di tenersi informati su quello che sta succedendo a Gaza e sulla traversata della Global Sumud Flotilla, che è in corso. Per avere aggiornamenti costanti, e da fonti sicure, seguire le pagine social @globalmovementogazaitalia e @globalsumudflotilla. È poi possibile seguire il percorso della Flotilla visitando questo sito: https://flotilla-orpin.vercel.app

In chiusura un’ultima news: il 30 settembre, per Mondadori, uscirà il libro di Syusy su Dracula, “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso”: per l’occasione incontro a Santa Maria la Nova, Napoli, intorno all’epigrafe che è stata decifrata e che testimonia la sepoltura di Vlad – Dracula proprio a Napoli. Con il direttore del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, Giuseppe Reale.