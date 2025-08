Oltre 100 wedding planner a Firenze per 4° ‘Italy for Weddings – The Event’

Il cuore del wedding batte forte in Toscana: Italy for Weddings – The Event, l’attesissimo appuntamento nazionale per l’industria del Wedding & Destination Wedding, torna alla sua 4^ edizione e sceglie per il 2026 una destinazione iconica: Firenze.

Dal 18 al 21 febbraio 2026, la capitale dell’arte e dell’eleganza italiana accoglierà operatori del settore wedding da tutto il mondo per 4 giorni di incontri, esperienze immersive e networking di alto profilo.

L’edizione 2026 assume una risonanza ancora più significativa grazie al fondamentale impegno di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Destination Florence. Due realtà istituzionali che da sempre credono nel progetto Tuscany for Weddings, condividendo con Convention Bureau Italia una visione comune: promuovere il territorio toscano non solo come meta di grande bellezza, ma come anima viva del Destination Wedding internazionale.

L’evento, cresciuto edizione dopo edizione, è oggi un punto di riferimento indiscusso per il Destination Wedding in Italia. Una piattaforma internazionale e altamente specializzata che offre agli operatori e, in particolare, alla destinazione ospitante, un’opportunità unica di valorizzazione strategica Attraverso un programma che include esperienze immersive, visite esclusive a location iconiche e sessioni di networking mirate, Italy for Weddings – THE EVENT permette ai partecipanti di scoprire a 360° il fascino autentico del territorio che lo ospita.

Arrivano principalmente da Stati Uniti e Regno Unito, ma crescono anche i mercati di lungo raggio come Giappone, Canada, India ed Emirati Arabi. Le coppie straniere che scelgono l’Italia per celebrare il proprio matrimonio nel 2024 sono sempre più esigenti: desiderano esperienze autentiche e coinvolgenti, e prediligono location insolite come vigneti, spiagge, borghi e ville storiche, soprattutto nel Centro Italia e in Sicilia.

Scelgono soprattutto i mesi estivi, portano con sé numerosi invitati e non badano a spese, con un’attenzione particolare alla qualità del cibo e alla personalizzazione degli eventi.

Secondo l’Osservatorio sul Destination Wedding promosso da Convention Bureau Italia e Italy for Weddings, nel 2024 si sono celebrati oltre 15.100 matrimoni stranieri (+11,4% rispetto al 2023), per un valore complessivo vicino al miliardo di euro.

Il settore si conferma così un asset strategico per il turismo italiano, in grado di generare occupazione, valorizzare le aree meno conosciute e rafforzare il brand Italia nel mondo.

In questo contesto di forte espansione del settore a livello nazionale e internazionale, la Toscana si conferma in prima linea nella classifica nazionale del destination wedding nel 2024,Firenze rappresenta il cuore pulsante dell’offerta regionale, con il 14,1% dei matrimoni celebrati e oltre il 50% del fatturato generato.

“Siamo felici e orgogliosi di portare la quarta edizione di Italy for Weddings – THE EVENT a Firenze – dichiara Tobia Salvadori, Direttore di Convention Bureau Italia – Questa città incarna eleganza, storia e romanticismo, elementi che rendono l’Italia la destinazione numero uno al mondo per i matrimoni. L’evento sarà un’occasione preziosa per consolidare relazioni e guardare al futuro del settore con strumenti e visione condivisa”.

“Italy for Weddings – THE EVENT – aggiunge Laura D’Ambrosio, Division Manager di Italy for Weddings – è molto più di un evento B2B. È un’esperienza immersiva, un’opportunità concreta per le destinazioni italiane di mostrarsi al mondo nella loro autenticità. Firenze sarà il cuore pulsante di questa visione, in un’edizione che si preannuncia straordinaria per contenuti e relazioni”.

“La Toscana si conferma come una delle destinazioni più romantiche a livello internazionale. I risultati ottenuti nel segmento del destination wedding testimoniano l’efficacia delle strategie promozionali messe in campo e l’attrattività della nostra regione. Questi successi sono il frutto di un lavoro condiviso con partner istituzionali e operatori locali, che hanno saputo valorizzare l’autenticità, la bellezza e l’ospitalità toscana, creando esperienze indimenticabili per le coppie di tutto il mondo”, conclude Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica.