Federalberghi Torino patrocina il nuovo Master Ho.Re.Ca.

NAD – Nuova Accademia del Design ha presentato a Torino il nuovo Master HO.RE.CA. Design, un percorso di alta formazione (60 ECTS) in presenza rivolto a progettisti, interior designer e operatori del settore, sviluppato per formare specialisti nella concezione di hotel, ristoranti, bistrot e spazi ibridi dell’accoglienza. Il percorso accademico vede la collaborazione di importanti brand del settore e prestigiosi studi di architettura, avvalendosi del patrocinio di EHMA (European Hotel Managers Association) e di Federalberghi Torino.

L’iniziativa raccoglie il pieno sostegno dell’associazione degli albergatori torinesi, che identifica nella cultura del progetto un asset competitivo decisivo. Come sottolineato dal presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio, il design degli ambienti è ormai diventato un elemento chiave per il posizionamento turistico delle destinazioni:

“Le strutture turistico ricettive sono chiamate a evolvere continuamente per rispondere alle esigenze di una clientela che oggi ricerca non solo comfort e qualità, ma anche esperienze coerenti con l’identità del territorio. In questo contesto, il progetto degli spazi non è più un elemento accessorio, ma una leva competitiva che incide sulla funzionalità dei servizi, sul benessere degli ospiti e sulla capacità delle strutture di costruire relazioni durature. Per questo Federalberghi Torino patrocina il Master HO.RE.CA. Design di NAD: è un percorso che crea competenze indispensabili per leggere la ricettività come un sistema integrato, in cui ogni scelta progettuale influisce anche sul posizionamento della destinazione. Investire su queste professionalità significa rafforzare una filiera che unisce strutture ricettive, progettisti, aziende del contract e istituzioni in una logica di sviluppo sostenibile e innovazione”.