Al via lavori nuovo polo scientifico CCR alla Venaria Reale

Sono iniziati a Venaria Reale i lavori per la realizzazione del nuovo polo scientifico del CCR – Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale”, dedicato alla ricerca e alla diagnostica applicata allo studio e alla conservazione dei beni culturali. Il progetto prende forma all’interno dell’ex Galoppatoio Lamarmora, edificio storico di proprietà della Regione Piemonte situato nel complesso UNESCO della Reggia di Venaria, oggetto di un intervento di riqualificazione inserito nel più ampio programma di valorizzazione del sito.

L’investimento complessivo previsto è di 3,5 milioni di euro e interesserà una superficie di circa 600 metri quadrati distribuiti su due piani. Al piano terra saranno realizzati otto laboratori scientifici di ultima generazione e uno spazio centrale dedicato ad attività espositive e divulgative aperte anche al pubblico. Il piano superiore ospiterà invece una sala riunioni, una biblioteca, uffici open space per il gruppo di ricerca e aree dedicate al networking. La conclusione della prima fase dei lavori, relativa al piano terra, è prevista per ottobre 2026.

L’obiettivo del progetto è rafforzare il ruolo della ricerca scientifica italiana nel campo della conservazione del patrimonio culturale e creare un hub internazionale altamente specializzato, capace di favorire collaborazioni con università, istituti di ricerca, musei e settore industriale, anche in relazione alle sfide poste dalla transizione ecologica e digitale.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Piemonte con un contributo iniziale di 2,5 milioni di euro nell’ambito dei fondi del Piano Operativo Complementare, cui si aggiunge il sostegno del Ministero della Cultura che ha inserito il completamento del recupero dell’ex Galoppatoio Lamarmora nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Alla realizzazione collaborano anche la Città Metropolitana di Torino, in qualità di stazione unica appaltante, e il Comune di Venaria Reale. Parallelamente, Intesa Sanpaolo ha attivato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma For Funding per sostenere l’acquisto di nuove strumentazioni e la formazione di giovani ricercatori.

«Il progetto del nuovo polo scientifico del CCR – ha dichiarato il presidente del Centro, Alfonso Frugis – nasce con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’istituto come polo di eccellenza internazionale, potenziandone le capacità scientifiche e operative. È il risultato di una strategia di lungo periodo che rafforza la leadership dell’Italia nella ricerca applicata ai beni culturali e che potrà generare impatti positivi sul territorio dal punto di vista culturale, economico e sociale».

Secondo Federica Pozzi, direttrice dei Laboratori scientifici del CCR, “la nascita del nuovo polo rappresenta un momento cruciale nella storia del Centro: un progetto pensato per ampliare l’accesso alla diagnostica e creare un luogo in cui scienza e patrimonio dialogano in modo strutturato e continuativo, con un approccio fondato su collaborazione, ricerca e sostenibilità”.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato come “la cultura rappresenti uno dei motori strategici dell’innovazione e dello sviluppo regionale. L’investimento nella nuova struttura consentirà di trasformare l’ex Galoppatoio Lamarmora in una fucina di ricerca e tecnologie al servizio della tutela e valorizzazione del patrimonio”.

Anche il territorio guarda al progetto come a una leva di crescita. “Con il nuovo polo scientifico – ha affermato il sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi – la città rafforza il proprio ruolo di laboratorio internazionale per la ricerca applicata alla conservazione del patrimonio culturale, consolidando una visione strategica che mette al centro conoscenza, innovazione e collaborazione”.

Il nuovo polo scientifico rientra inoltre tra i progetti pilota del bilancio di sostenibilità degli interventi culturali nei territori della Regione Piemonte, iniziativa volta a misurare e valorizzare gli impatti economici, sociali e ambientali generati dalle politiche culturali.