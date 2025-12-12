Italian Tourism Awards, Vivosa Apulia Resort tra i finalisti

Il Vivosa Apulia Resort continua a distinguersi come una delle eccellenze dell’ospitalità italiana. Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi, a Lecce, il Premio Pegaso per l’Ambiente, il resort di Ugento è tornato

sotto i riflettori, a Roma, salendo sul podio delle nomination degli Italian Tourism Awards, nella cerimonia organizzata al St. Regis, concorrendo per due categorie: Miglior Hotel e Turismo Sostenibile, confermandosi ancora una volta tra le realtà più apprezzate del panorama nazionale.

L’inclusione nella terna dei finalisti è un segnale significativo di riconoscimento che si aggiunge a una lunga serie di successi collezionati nel corso del 2025, un anno particolarmente significativo in termini di prestigio internazionale.

Tra i premi ottenuti nell’anno che sta per concludersi spiccano l’Italy’s Leading All-Inclusive Resort ai World Travel Awards; Resort of the Year ai Food & Travel Awards e Best Family Hotel agli International Travel Awards di Dubai. Un palmarès che testimonia l’impegno costante della struttura nel coniugare sostenibilità, benessere e qualità dell’ospitalità, facendo della tutela dell’ambiente e della cura dell’esperienza degli ospiti i propri pilastri.

Le nomination ottenute agli Italian Tourism Awards rappresentano un vero sigillo di eccellenza che ne

sottolinea l’approccio pionieristico verso un turismo responsabile, esperienziale, orientato alla qualità e

soprattutto attento al territorio.

Il resort pugliese, con la sua filosofia basata sul benessere, sul rispetto dell’ambiente e sull’eccellenza dei

servizi, si conferma così uno degli attori più influenti di un turismo competitivo, moderno e sostenibile,

capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la propria identità.

“Queste nomination – dice Damiano Reale, AD del Vivosa Apulia Resort – confermano il percorso che portiamo avanti ogni giorno, fondato su un’ospitalità attenta alla qualità, al benessere e alla sostenibilità, e sono un incoraggiamento a proseguire in questa direzione». La cerimonia degli Italian Tourism Awards, presentata da Gabriella Carlucci, sarà trasmessa su Rai 2, in seconda serata, martedì 16 dicembre, amplificando la visibilità di una manifestazione che unisce spettacolo, professionalità e celebrazione del settore”.

A valutare le candidature, una giuria composta da autorevoli professionisti del settore turistico,

dell’hospitality e della comunicazione: Palmiro Noschese, Alessandra Priante, Onorio Rebecchini, Giuseppe

De Martino, Joseph Ejarque, Domenico Pellegrino, Dante Colitta, Nicola Formichella e Carmen Bizzarri,

sotto la direzione di Deborah Garlando, CEO di MHR, organizzatrice e produttrice dell’intero format. Una

commissione di rilievo che ha riconosciuto al resort il merito di rappresentare un modello evoluto e

contemporaneo di ospitalità.

L’edizione 2025 ha visto anche la partecipazione di BTM Italia tra i partner dell’evento, una presenza che

rafforza il dialogo tra le eccellenze della filiera turistica nazionale. Tra BTM e Vivosa, infatti, esiste da tempo un rapporto solido, fondato su rispetto professionale, visione condivisa e obiettivi comuni, come valorizzare un turismo di qualità, innovativo e profondamente legato al territorio.