Puglia Sky, presentato il progetto della nuovo vettore pugliese

Nella sede di Confindustria Bari e Bat è stata presentata agli imprenditori l’iniziativa Puglia Sky, progetto di una compagnia aerea pugliese, nato con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti aerei della regione e sostenere lo sviluppo economico, turistico e occupazionale del territorio.

“L’idea è raggiungere un capitale di partenza di 10 milioni di euro e rendere il progetto concreto entro l’anno” ha spiegato, a margine, il presidente degli industriali baresi Mario Aprile.

“Ci sono già diversi imprenditori, di vari settori e territori, interessati al progetto – ha aggiunto Aprile – Abbiamo voglia di capire quali sono le idee, le possibilità economiche degli imprenditori che siedono a questo tavolo e l’utilizzo di una leva finanziaria che possa permettere di partire con uno due aerei, per poi crescere nel tempo. Il progetto è molto ambizioso e i tempi non sono così lunghi, entro l’anno si potrebbero avviare già una serie di passaggi per renderlo concreto”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Vito Ladisa (Finlad Holding), Antonio Maria Vasile (Aeroporti di Puglia), Angelo Vacca (Puglia Sky), Francesco Marsella (Arthur D. Little) e Michele Locuratolo, che hanno illustrato i contenuti dell’iniziativa, il modello industriale e le prospettive di sviluppo della compagnia.

“Il mondo del trasporto aereo – ha spiegato Francesco Marsella, consulente di Puglia Sky – sta vivendo un momento di particolare crescita in Italia, anche se caratterizzato da una fragilità spiccata. La scelta delle macchine sarà opportuna e porterà con sé anche la dimensione dell’investimento. Secondo noi nell’area pugliese avrà un ritorno interessante nei primi due tre anni”.

“La Federalberghi e l’intero segmento pugliese del turismo ricettivo auspicano la migliore fortuna a questa coraggiosa iniziativa di imprenditori locali. Siamo convinti che i trasporti siano il migliore volano per lo sviluppo e la stabile programmazione di un’industria turistica pugliese e anche una leva fondamentale per una maggiore crescita e una migliore qualità dell’intera economia di Puglia. In questi ultimi anni Aeroporti di Puglia ci ha dato una plastica dimostrazione di quanto valore producono gli aeroporti per un territorio, quello di Bari e dell’intera Puglia”, ha aggiunto Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari Bat di Federalberghi.

“Puglia Sky non è solo una compagnia aerea, ma un asset strategico per lo sviluppo della nostra regione che nasce per rispondere a una necessità storica del territorio: garantire una mobilità efficiente, sostenere il turismo e offrire tariffe competitive ai cittadini e alle imprese del Mezzogiorno. Siamo certi che la concorrenza sia il più efficace strumento per ridurre il costo dei biglietti aerei. Nella fitta rete di collegamenti con i paesi esteri di riferimento, questo principio sta producendo grandi soddisfazioni per la movimentazione turistica. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali (Roma e Milano in particolare) molte cose non vanno nel verso giusto e il prezzo dei biglietti raggiunge livelli vicini al paradosso. Talvolta, infatti, risulta più conveniente raggiungere Bari da Milano volando via Polonia, Bulgaria e altro”, ha concluso Caizzi.