L’aeroporto di Trapani avrà una seconda pista
06 Giugno 2026, 09:13
Buone notizie per l’aeroporto di Trapani: l’Aeronautica Militare, nell’ambito di propri lavori di ampliamento e manutenzione della pista secondaria dell’Aeroporto di Trapani-Birgi, provvederà a rendere quest’ultima idonea anche per le attività di volo civile, ampliando così le capacità dello scalo e garantendo maggiore continuità operativa ai vettori che scelgono Trapani come destinazione.
La notizia è arrivata nel corso dell’incontro a Roma tra il presidente di Airgest Salvatore Ombra e il direttore Generale Enrico Malato con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Antonio Conserva
“Aver avuto conferma che la seconda pista dello scalo V. Florio potrà essere riqualificata anche per le attività civili – commenta Ombra – garantisce continuità operativa alle compagnie aeree, ci permette di mantenere un dialogo sempre attivo con nuovi vettori e, soprattutto, garantisce al territorio il beneficio costante di un’infrastruttura determinante per il suo sviluppo economico”.