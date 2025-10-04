La tonnara di Capo Passero diventa resort 5 stelle

La tonnara di Capo Passero diventerà un resort di lusso. La nuova struttura, che manterrà le volumetrie originarie, ospiterà 75 camere tra standard, junior suite e suite, oltre a ristorante, bar, centro benessere con spa, palestra e una piscina panoramica posizionata dove un tempo sorgevano le antiche fornaci per la lavorazione del tonno. I dettagli sono stati resi noti mentre si attendono i nuovi pareri da parte dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente e il completamento dell’iter di compravendita tra i proprietari, la famiglia Belmonte, e la società Lio Hospitality Venture 1 Srl.

Fanno parte della compravendita anche i fabbricati che una volta erano adibiti ad abitazione dei pescatori, i magazzini e gli stabilimenti per la lavorazione del pescato e la chiesetta. Nel “pacchetto” è compresa l’intera isola di Capo Passero, su cui sorgono alcuni fabbricati legati all’attività della tonnara, tra cui i magazzini in cui sono ancora custoditi i vecchi scieri, i barconi utilizzati durante le mattanze. O, almeno, ciò che rimane ancora integro delle vecchie imbarcazioni. Altri magazzini adibiti alla raccolta delle reti e persino una vecchia chiesetta diroccata. Unico immobile non compreso nel prezzo è la Fortezza spagnola del 1600, poiché di proprietà della Regione Siciliana. Al momento la società acquirente non ha fatto nessun riferimento alla ristrutturazione delle strutture sull’isola.